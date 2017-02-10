IT-компании просят экспортных послаблений

10 февраля. FINMARKET.RU - Российские разработчики программного обеспечения просят правительство ослабить валютный контроль. Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП; объединяет около 140 компаний) предлагает внести изменения в нормы валютного контроля, говорится в письмах исполнительного директора АРПП Евгении Василенко министру связи Николаю Никифорову и управляющему директору по нефинансовой поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) Константину Евстюхину. Это необходимо, чтобы увеличитьроссийского ПО, подчеркивают в АРПП.

Среди предлагаемых мер — увеличение пороговой суммы открытия паспорта сделки с текущих $50 тыс. до $100 тыс., а также расширение сроков подачи подтверждающих документов с 15 до 60 дней, пишет "Коммерсант" . Предлагается также увеличить сроки возможной просрочки по оплате до 90 дней и отменить требования о предоставлении справок валютного контроля, договора с клиентом и документов, подтверждающих факт оказания услуг. Вместо этого АРПП предлагает оставить только один документ — счет или инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке и в электронном виде.

Представитель Минкомсвязи Дмитрий Захаров сообщил "Коммерсанту", что письмо АРПП получено. Минкомсвязь собирает обращения, чтобы выявить все возможные проблемы с валютным контролем, по итогам их анализа "будут сделаны соответствующие предложения". В РЭЦ сообщили, что центр уже направил свои предложения, учитывающие запросы IT-отрасли, в Центробанк. Итоговые решения регулятора ожидаются к 30 апреля.

Экспорт ПО — важный источник дохода для российских IT-компаний. Так, в 2015 году объем экспорта ПО и IT-услуг из России, по данным "Руссофта", составил $7 млрд. Весь объем российского IT-рынка в том же году, по данным Минэкономики, составлял 740 млрд руб. (около $12 млрд по средневзвешенному курсу за год). Ключевой рынок для экспорта российского софта — США, его называли приоритетным 25% компаний, опрошенных "Руссофтом". Но в последнее время геополитические проблемы заставили IT-индустрию диверсифицировать рынки сбыта и интенсивнее работать в Юго-Восточной Азии и странах БРИКС.