К тендерам по госзакупкам допустят иностранцев

10 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовится внести в правительство предложение о присоединении России к соглашению о госзакупках Всемирной торговой организации (ВТО). Документ предусматривает, что госструктуры не смогут устанавливать в качестве требований к товарам страну их происхождения, а сами тендеры станут доступны для иностранных поставщиков.

Ведомство находится "на завершающей стадии" подготовки к внесению в правительство предложения о присоединении России к соглашению о госзакупках сообщила "Известиям" помощник министра экономического развития Елена Лашкина.

"Из нескольких десятков внутриведомственных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве", - уточнила официальный представитель Минэкономразвития.

Близкий к Минэкономразвития собеседник рассказал, что ранее министерство оценивало, какие сектора могут быть открыты для присоединения к соглашению. То есть, например, могли быть отменены ограничения для закупок иностранных автомобилей, но сохранены для продовольствия.

Е.Лашкина не конкретизировала сферы, в которые будут допущены иностранные компании при участии в гостендерах.

Сейчас российское законодательство запрещаетиностранных автомобилей, продуктов питания, программного обеспечения (распространяется на те случаи, когда для зарубежных программ есть отечественные аналоги). Также в правительстве обсуждается возможность запретить закупать иностранную мебель. Эту идею летом предложил Минпромторг, однако против нее выступает ФАС, где считают, что мера ограничит конкуренцию.

Профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Валерий Абрамов считает, что допуск иностранцев к госзакупкам может отрицательно сказаться на импортозамещении.

Член экспертного совета при правительстве Петр Шелищ говорит, что в допуске иностранцев к госзакупкам могут быть и плюсы.

"Чем выше конкуренция, тем лучше соотношение цена-качество в закупках. А это экономия бюджетных средств. Но в случае если выигрывают постоянно иностранцы, это и потери для бюджета, ведь тогда наши компании могут начать сокращать производства, выручку и платить меньше налогов. Поэтому пока, конечно, имеет смысл уклоняться от обязательств и затягивать переговоры", - считает П.Шелищ.