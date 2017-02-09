Маткапиталом запретят гасить ипотеку перед рядом организаций

9 февраля. FINMARKET.RU - Госдуме, чтобы избежать фиктивных сделок с недвижимостью, предложили запретить использовать материнский капитал для погашения ипотечного долга перед рядом организаций, выдающих деньги по договору займа.

По мнению авторов законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента накануне, сохранение этого пункта в нынешней редакции закона о материнском капитале серьезно повышает риск неправомерных действий и вероятность выхода на рынок организаций, деятельность которых может быть направлена на совершение противоправных действий в отношении средств маткапитала.

Поэтому, пишет "Российская газета" , предлагается исключить из списка понятие "иные" организации, осуществляющие предоставление займа по договору, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой. Под "иными" организациями могут скрываться любые мелкие компании, оказывающие финансовые услуги населению.

В 2015 году по той же причине из закона уже были удалены микрофинансовые организации (МФО), известные тем, что выдают кредиты под огромные проценты. С их помощью реализовывались мошеннические схемы, связанные с обналичиванием финпомощи от государства.

При этом для кредитных потребкооперативов (КПК), за которыми наряду с банками оставлено право работать с маткапиталом, был введен "временной ценз". Сегодня иметь дело с "материнскими" деньгами КПК разрешено только в том случае, если организация просуществовала на рынке не менее трех лет. Кроме того, пенсионный фонд получил право проверять факт выдачи представленных заявителем документов. То есть действительно ли владельцу сертификата был выдан кредит или справка является фиктивной. Причем проверка может быть проведена в любое время.

Тем не менее, по словам финансового омбудсмена Павла Медведева, даже после всех предпринятых мер мошеннические схемы по обналичиванию материнского капитала никуда не исчезли. "По сути, после исключения из закона о материнском капитале микрофинансовых организаций ситуация не изменилась. Просто теперь тем же самым занимаются другие подобные МФО конторы", - пояснил собеседник "РГ".

Схема примерно такая: злоумышленники, которые могут представляться потребкооперативом или любым другим кредитором, оформляют с владелицами государственных сертификатов фиктивные договоры займов на покупку жилья, которые затем гасят за счет средств маткапитала.

Жилье так и не приобретается: лишь часть средств, полученных под погашение займов, уходит собственнику маткапитала, остальное мошенники распределяют между собой.