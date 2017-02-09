.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Банки должны соответствовать ряду требований для размещения средств госкорпораций и унитарных предприятий, считают в Минфине
09 февраля 2017 года 08:40
Туроператоры отказываются от горящих туров
|0
Александр Щербак/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Российские туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров - путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Так, представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет, пишет "Коммерсант". "Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот", - поясняет он. Похожие цифры называет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3-5%. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты. И. Блинов называет в числе причин исчезновения горячих туров меняющиеся правила игры на рынке. "Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы", - объясняет он. Эксперт предполагает, что теперь понятие "горящие туры" несет в себе скорее маркетинговую нагрузку. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова тоже связывает отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест. "Сейчас "гореть" могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую", - объясняет она. М.Ломидзе добавляет к перечню причин отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горячим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас речь идет не более чем о 12-13%. В то же время, М.Ломидзе допускает, что предстоящим летом число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений. Д.Малютин предполагает, что рост сегмента может начаться после возвращения на массовый рынок Египта. А вот гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная считает, что ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего в любом случае роста предложения горящих туров, уже не стоит. Рынок сильно изменился, поясняет она, и компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.
.
Ключевые слова: РФ, туроператоры, изменения
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.