Туроператоры отказываются от горящих туров

9 февраля. FINMARKET.RU - Российские, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров - путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета.

Так, представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов отмечает, если до 2014 года на горящие туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет, пишет "Коммерсант" . "Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот", - поясняет он.

Похожие цифры называет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее оценкам, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, то теперь речь идет максимум о 3-5%. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также отмечает сокращение объемов горящих предложений. Но, по его словам, еще прошлым летом агентам удавалось находить такие туры в Грецию, на Крит и внутренние курорты.

И. Блинов называет в числе причин исчезновения горячих туров меняющиеся правила игры на рынке. "Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы", - объясняет он. Эксперт предполагает, что теперь понятие "горящие туры" несет в себе скорее маркетинговую нагрузку.

Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова тоже связывает отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест. "Сейчас "гореть" могут единичные предложения, например, если клиент в последний момент отказался от путешествия в силу чрезвычайных обстоятельств. И чтобы вернуть ему часть суммы, оператор или агенты могут перепродать эту путевку как горящую", - объясняет она.

М.Ломидзе добавляет к перечню причин отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся комиссию турагентов: если раньше по горячим турам ее размер мог доходить до 30%, сейчас речь идет не более чем о 12-13%.

В то же время, М.Ломидзе допускает, что предстоящим летом число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений. Д.Малютин предполагает, что рост сегмента может начаться после возвращения на массовый рынок Египта.

А вот гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная считает, что ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего в любом случае роста предложения горящих туров, уже не стоит. Рынок сильно изменился, поясняет она, и компании уже не готовы так рисковать и работать себе в убыток, как это было до 2014 года.