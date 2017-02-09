Россия не заслужила снятие с нее санкций - американский сенатор

9 февраля. FINMARKET.RU - Двухпартийная группа сенатороввнесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, предусматривающий снятие санкций с России исключительно с разрешения Конгресса.

"Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций", - заявил один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэхем.

"Снятие санкций в настоящее время пошлет неправильный сигнал России и нашим союзникам, которые находятся под российским давлением. Снятие санкций нужно заслужить, это не может быть подарком", - сказал сенатор.

Другой автор законопроекта, сенатор-демократ Бен Кардин считает, что "если США снимутс России без доказанного прогресса в реализации Минских соглашений, мы потеряем все доверие наших союзников в Европе и по всему миру".

Так как санкции в отношении России были введены распоряжением бывшего президента США Барака Обамы, то и их снятие не предполагает одобрение Конгресса, для этого достаточно соответствующего распоряжения нынешнего президента США Дональда Трампа.

Против отмены антироссийских санкций будет выступать и спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан. В интервью телеканалу PBS он сказал, что "не поддерживает" эту идею, хотя, по его словам, в Конгрессе нет законопроекта на эту тему.

Конгрессмен считает, что у нового правительства не получится улучшить отношения с Россией, как это не получилось при двух предыдущих президентах.

Тем не менее, он отметил, что "есть случаи, когда наши интересы совпадают с российскими", однако это не станет поводом для улучшения отношений между двумя странами.

Введенные США санкции в отношении ФСБ не будут распространяться на ситуации, связанные с получением лицензий и разрешением на импорт вкомпьютерных технологий, а также "некоторых действий или расследований, включающих ФСБ", разъяснил Минфин США.

Ранее Минфин США выпустил документ "Генеральное разрешение №1", которым предписывалось смягчить санкции против ФСБ России. В распространенных вчера пояснениях Минфина США говорится, что введенные санкции не будут распространяться на процесс получения лицензий и разрешений на импорт компьютерных технологий в РФ.

Документ также "разрешает действия, необходимые в рамках обычной практики, направленные на соблюдение норм и правил, введенных ФСБ, а также некоторые действия и расследования с участием ФСБ".

В документе отмечается, что этот акт "не разрешает гражданам США взаимодействовать с ФСБ, кроме указанных выше случаев, а также не санкционирует экспорт, реэкспорт или поставку любых товаров, технологий и услуг в Крымский регион Украины".

Минфин США пояснил, что "Генеральное разрешение №1" было направлено на защиту американских лиц, которые ведут бизнес с Россией". В документе подчеркивается, что прямые или косвенные поставки ФСБ любых товаров, технологий и услуг по-прежнему запрещены.