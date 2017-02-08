Приобретение машино-мест не пользуется спросом

8 февраля. FINMARKET.RU - Российские власти надеялись, что, упростив процедуру регистрации впарковок в жилых новостройках, смогут добиться оживления спроса. Увеличения объемов продаж машино-мест ожидали в основном чиновники, которые инициировали принятие уже вступивших в действие поправок к законодательству, признающие машино-места в паркингах отдельными объектами недвижимости. Но расчет пока не оправдался: интерес к приобретению машино-мест остается на крайне низком уровне из-за их дороговизны.

Как сообщили "Коммерсанту" сразу несколько участников рынка, это, в частности, наблюдается в Москве.

Ранее в законодательстве не существовало даже понятия "машино-место" и каких-либо указаний, что его можно регистрировать как недвижимость с утвержденными границами. Машино-места представляли собой долю в праве собственности на паркинг, что затрудняло их оборот. Например, в случае продажи долевой собственности преимущественное право выкупа возникает у других собственников.

По мнению девелоперов, проблема не в юридических нюансах, а в востребованности парковок в целом, что связано с их дороговизной. Как говорит руководитель отдела маркетинга ФСК "Лидер" Ксения Цаплина, цены назависят от класса жилого комплекса и дополнительно различаются для подземного и надземного паркингов. На примере проектов ФСК "Лидер" в первом случае машино-место обойдется от 300 тыс. до 7 млн руб., во втором в 250-700 тыс. руб.

Руководитель управления аналитики и оценки ГК А101 Дмитрий Цветов считает, чтона паркинги можно стимулировать развитием ипотечного кредитования таких сделок. По его словам, у банков и сейчас есть такие предложения, но ипотечных сделок по покупке парковок мало - в объеме продаж за 2016 год в одном из проектов А101 их было всего 4%.

Между тем в Минстрое продолжают настаивать, что после того, как места на парковках признаны самостоятельными объектами в долевом строительстве, повысился уровень доверия потенциальных покупателей. Сделки с паркингами теперь будут прозрачнее, подчеркивают в министерстве. Причина риторики властей очевидна: юридическая коллизия с паркингами затрудняла работу и девелоперов. С одной стороны, в Москве и других крупных городах власти не согласовывают строительство больших объемов жилья без обеспечения будущих новостроек паркингами, с другой - застройщикам сложно было продать машино-места из-за их правового статуса, отмечает председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.