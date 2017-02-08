Ставки отчислений НПФ могут привязать к доходности

8 февраля. FINMARKET.RU - Введение плавающей системы ставок отчислений в фонд гарантирования пенсионных накоплений (его формирует Агентство по страхованию вкладов, АСВ) предложено в рабочей версии плана ("дорожной карты") ЦБ по развитию финансового рынка до 2018 года. Такая мера прописана в разделе "развитие инструментария сглаживания негативного эффекта на финансовый рынок", пишет "Коммерсант". Она предполагает "определение плавающих ставок отчислений в фонд гарантирования в зависимости от средней доходности в системе ОПС". Сроки реализации предложения — уже второе полугодие 2017 года. В действующей редакции "дорожной карты", размещенной на сайте ЦБ, такого пункта нет. "Дорожная карта на 2017 год находится в стадии обсуждения, дополнительные комментарии преждевременны",— сообщили в пресс-службе ЦБ.

В настоящее время в системе гарантирования пенсий АСВ состоит 41. Совокупный объем пенсионных накоплений в этих фондах на 30 сентября 2016 года составлял около 2,1 трлн руб. Как вчера сообщили в АСВ, фонд гарантирования пенсий составляет 593 млн руб.

СейчасНПФ в фонд гарантирования являются фиксированными. До 2016 года они составляли 0,0125% от суммы пенсионных накоплений в НПФ (с дисконтом 2,5%), с 2017 года до 2023 года величина взносов вырастет вдвое — до 0,025%. По решению совета директоров ЦБ, в случае двукратного сокращения фонда гарантирования взносы могут быть увеличены до 0,05%. Источником отчислений является доход от инвестирования пенсионных накоплений, однако в случае его нехватки отчисления идут из собственных средств (капитала) фондов. При этом о возможности расширении действия системы гарантирования пенсий (не только на основную сумму накоплений, но и на инвестдоход на уровне не ниже инфляции) в конце прошлого года заявлял первый зампред ЦБ Сергей Швецов (см. "Ъ" от 14 декабря). По его оценке, реализация подобной инициативы повысит доверие граждан к пенсионной системе и мотивирует их к самостоятельному формированию пенсионного капитала, который должен прийти на смену ОПС с 2019 года.

По оценке участников рынка, вероятность повышения ставок отчислений в фонд гарантирования весьма высока, хотя и в среднесрочной перспективе.