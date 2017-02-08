.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Минпромторг предложил начислять баллы на продукты
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

08 февраля 2017 года 08:58

Минпромторг предложил начислять баллы на продукты

 0  
Олег Золото/ТАСС
Олег Золото/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Уже в этом году небогатые россияне смогут менять "баллы на отечественные продукты", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выездном заседании фракции "Единая Россия".

Речь о старте программы адресной продовольственной помощи населению, объяснил министр. Нуждающимся гражданам на специальные карты будут перечисляться баллы или бонусы для покупки продуктов исключительно отечественного производства - свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев. Эти баллы будут эквивалентами денег, пишет "Российская газета". В результате удастся решить несколько проблем. А именно помочь агропрому и торговле (спрос в рознице упал), а также адресно поддержать тех граждан, которые нуждаются. То есть тех, кто "не может себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое", сказал Д.Мантуров. Предполагается, что баллы будут получать пенсионеры, многодетные семьи, студенты и школьники. По расчетам, речь примерно о 15 млн россиян. Система не предполагает накопления - не потраченные за месяц баллы будут "сгорать", особо подчеркнул министр.

"Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", - сказал министр.

Программа, по его словам, прошла основные этапы согласования с ведомствами. Она создана с учетом зарубежного опыта. По предварительным данным Минпромторга, запуск адресной системы в этом году обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  продукты,  начисление,  баллы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.