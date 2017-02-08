Минпромторг предложил начислять баллы на продукты

8 февраля. FINMARKET.RU - Уже в этом году небогатые россияне смогут менять "баллы на отечественные продукты", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выездном заседании фракции "Единая Россия".

Речь о старте программы адресной продовольственной помощи населению, объяснил министр. Нуждающимся гражданам на специальные карты будут перечислятьсяили бонусы для покупки продуктов исключительно отечественного производства - свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев. Эти баллы будут эквивалентами денег, пишет "Российская газета". В результате удастся решить несколько проблем. А именно помочь агропрому и торговле (спрос в рознице упал), а также адресно поддержать тех граждан, которые нуждаются. То есть тех, кто "не может себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое", сказал Д.Мантуров. Предполагается, что баллы будут получать пенсионеры, многодетные семьи, студенты и школьники. По расчетам, речь примерно о 15 млн россиян. Система не предполагает накопления - не потраченные за месяц баллы будут "сгорать", особо подчеркнул министр.

"Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", - сказал министр.

Программа, по его словам, прошла основные этапы согласования с ведомствами. Она создана с учетом зарубежного опыта. По предварительным данным Минпромторга, запуск адресной системы в этом году обойдется примерно в 140 миллиардов рублей.