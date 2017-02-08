ФАС предлагает указом снизить присутствие государства в экономике

8 февраля. FINMARKET.RU - Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 гг., доработан и внесен в правительство. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий ведомств, говорит замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Главная угроза конкуренции, по мнению ФАС, исходит от самого государства, нужно президентским указом снижать государственное участие в экономике, пишут "Ведомости". Делать это ФАС предлагает несколькими способами, и первый – сокращать рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Правительство должно запретить госкомпаниям и ГУПам приобретать новые активы – и напрямую, и через «дочек». А от уже принадлежащих нужно избавляться, и не только от непрофильных. Госкомпании обязаны разработать программы отчуждения профильных активов, сказано в проекте указа.

Это не значит, что всем госкомпаниям сразу нужно отчуждать активы, объясняет С.Пузыревский: если компания эффективна, полноценный участник рынка икак владелец не ухудшает условия конкуренции на нем, актив можно оставить.

В плане появился перечень конкретных сфер, где нужна реформа, отметил С.Пузыревский, оценивается и эффект от него. В здравоохранении – рост частных компаний в ОМС и сокращение картелей в госзакупках; в дорожном строительстве – уменьшение числа несостоявшихся конкурсов; в сельском хозяйстве – рост доли российских элитных семян и племенных животных на 7% в год; в ЖКХ – снижение доли ГУПов и МУПов в поставках тепла и воды до 5–10% и проч.

Государство неохотно расстается с собственностью, констатировала ФАС в докладе о состоянии конкуренции. Новый прогнозный план приватизации на 2017–2019 гг., одобренный правительством, включает акции нескольких крупных компаний, но в нем нет ни РЖД, ни "Роснефти".

Отдельным законопроектом ФАС предлагает запретить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, а с 1 февраля 2018 г. ликвидировать такую организационно-правовую форму. Это устаревшая и неэффективная форма, согласен с предложением Берестнев.

В следующую трехлетку будет акционировано всего 318 федеральных ГУПов из 1200, реформа не затрагивает ГУПы регионов и муниципалитетов. Но и акционирование идет медленно, отстает от плана, приводило "Ведомостям" данные Росимущество в конце 2016 г. Менеджменту ГУПов промедление выгодно – он выводит активы. Ликвидация ГУПов как юридической формы – сложная, но необходимая реформа, считает чиновник.

Государственная система действительно выстроена так, что для серьезных изменений нужно участие президента, говорит директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.