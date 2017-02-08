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08 февраля 2017 года 08:21
Бизнес выступил против утилизационного сбора
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Владимир Смирнов/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Идея Минпромторга ввести утилизационный сбор на машиностроительную продукцию и станки подверглась жесткой критике крупного бизнеса. РСПП в конце января направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором настаивает на нецелесообразности введения утилизационного сбора для тяжелого машиностроения и станкостроения, пишет "Коммерсант". В РСПП считают, что сбор неизбежно приведет к увеличению цен, а рост издержек предприятий способствует торможению технологического переоснащения и снизит конкурентоспособность российских компаний. В сегментах малого и среднего бизнеса рост цен на оборудование на 7% при заемном финансировании повлечет существенное увеличение инвестбюджетов. Утильсбор станет фактически дополнительным налогом и приведет к негативному мультипликативному эффекту для экономики, считают в союзе. По оценкам РСПП, дополнительная нагрузка от сбора на угольную промышленность составит более 3 млрд руб. в 2017-2019 годах, на горнорудную промышленность и металлургию — более 15 млрд руб. в год, на нефтяную и газовую промышленность — более 37 млрд руб. в год. Это приведет к росту себестоимости и падению прибыли, следствием чего может стать снижение поступлений по налогу на прибыль до 10,5 млрд руб. в год. РСПП подчеркивает, что правительственным планом по систематизации неналоговых платежей предусмотрен мораторий на установление новых платежей в бюджет. Кроме того, введение утильсбора не решает задачи роста эффективности утилизации техники и представляется союзу "избыточной мерой". РСПП предлагает отказаться от введения сбора, а также провести анализ эффективности действующего утильсбора на колесные транспортные средства (шасси) и самоходные машины. Минпромторг предлагает не облагать утильсбором оборудование, которое почти не выпускается в России (то есть если зависимость от импорта более 80%), а также оборудование, по которому у отечественных компаний почти нет конкуренции с иностранцами (доля импорта — менее 20%). По данным презентации Минпромторга от декабря 2016 года, точечный утильсбор в 7% позволит увеличить доходы бюджета примерно на 57,4 млрд руб. в год., что приведет к росту цен на продукцию всего на 0,14%. РСПП в своем письме утверждает, что это некорректные расчеты. При этом Минпромторг, видимо, ожидает, что споры об утильсборе затянутся. Замминистра Василий Осьмаков рассказал "Коммерсанту", что Минпромторг продолжает обсуждать с бизнесом и отраслевыми объединениями условия введения сбора, механизм будет дорабатываться с учетом экспертного мнения и позиций участников рынка. "Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса уже в рамках обсуждения бюджета на период 2018-2020 годов",— отметил он. В Минэкономразвития замечают, что введение сбора повлечет рост цен на импорт и увеличение издержек потребителей. При этом, по предварительной оценке ведомства, возможности импортозамещения ограничены, а имеющиеся в стране мощности (в частности, по станкостроению) не могут полностью обеспечить потребности рынка.
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