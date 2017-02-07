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07 февраля 2017 года 09:46

Правительство предлагает НПФ сыграть в рулетку

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DPA/TASS
DPA/TASS
7 февраля. FINMARKET.RU - Разработанный Минфином и ЦБ проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предусматривает перевод всех уже сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) накоплений граждан в статус ИПК, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина. Накопления будут переводиться в ИПК по итогам годовой переходной кампании – 2016 г., если ИПК заработает в 2018 г., или 2017 г., если проект будет реализован в 2019 г., уточнил он. "Перевод пенсионных накоплений в статус ИПК будет происходить по результатам годовой кампании 2016 или 2017 г.", – подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, промежуточные результаты кампании не будут иметь значения.

Таким образом, пишут "Ведомости", фонды, которые сейчас инвестируют в привлечение клиентов, делают это на свой страх и риск, возможно бросая деньги на ветер. Если ИПК заработает со следующего года, то привлеченные в этом году клиенты останутся в своих прежних фондах или УК. "Получается, что вся работа, которую сделали фонды, может оказаться напрасной», – говорит гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов.

Деньги на кону немалые: траты крупных фондов на переходную кампанию исчисляются миллиардами рублей. НПФ "Будущее" и присоединенный к нему в 2016 г. "Стальфонд" в 2015 г. потратили на привлечение клиентов 4,4 млрд руб., следует из их отчетов. Околеснов оценивает совокупный бюджет всех НПФ на привлечение клиентов минимум в 10 млрд руб. в год.

Пока фонды не намерены снижать активность по привлечению застрахованных лиц. Скорее всего НПФ будут лоббировать изменения, чтобы итоги переходных кампаний 2017 или 2018 г. были учтены, отмечают эксперты газеты.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  НПФ

 
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