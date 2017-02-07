Правительство предлагает НПФ сыграть в рулетку

7 февраля. FINMARKET.RU - Разработанный Минфином и ЦБ проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предусматривает перевод всех уже сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) накоплений граждан в статус ИПК, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя Минфина. Накопления будут переводиться в ИПК по итогам годовой переходной кампании – 2016 г., если ИПК заработает в 2018 г., или 2017 г., если проект будет реализован в 2019 г., уточнил он. "Перевод пенсионных накоплений в статус ИПК будет происходить по результатам годовой кампании 2016 или 2017 г.", – подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, промежуточные результаты кампании не будут иметь значения.

Таким образом, пишут "Ведомости", фонды, которые сейчас инвестируют в привлечение клиентов, делают это на свой страх и риск, возможно бросая деньги на ветер. Если ИПК заработает со следующего года, то привлеченные в этом году клиенты останутся в своих прежних фондах или УК. "Получается, что вся работа, которую сделали фонды, может оказаться напрасной», – говорит гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов.

Деньги на кону немалые: траты крупных фондов на переходную кампанию исчисляются миллиардами рублей."Будущее" и присоединенный к нему в 2016 г. "Стальфонд" в 2015 г. потратили на привлечение клиентов 4,4 млрд руб., следует из их отчетов. Околеснов оценивает совокупный бюджет всех НПФ на привлечение клиентов минимум в 10 млрд руб. в год.

Пока фонды не намерены снижать активность по привлечению застрахованных лиц. Скорее всего НПФ будут лоббировать изменения, чтобы итоги переходных кампаний 2017 или 2018 г. были учтены, отмечают эксперты газеты.