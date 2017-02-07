Интернет-магазинам грозят серьезные штрафы за мошенничество

7 февраля. FINMARKET.RU - В России впервые могут быть введеныдля интернет-магазинов, которые обманывают покупателей. Если мошенничество будет доказано, то продавцам придется заплатить до полумиллиона рублей.

Поправки в Закон "О защите прав потребителей", подготовленные Роспотребнадзором, предлагают возложить на интернет-площадки такую же ответственность, как и на обычные, пишет "Российская газета" . То есть для гражданских лиц штрафы могут составить от 3 до 5 тыс. рублей, должностных - от 12 до 20 тыс. рублей, а для юридических - от 100 до 500 тыс. рублей.

В первоначальной версии документа за рекламу недобросовестных магазинов хотели наказывать еще и сайты-агрегаторы, но потом решили, что они не должны "нести обязанности и ответственность продавца", рассказали "РГ" в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ). Это означает, что если покупатель столкнется с некачественным товаром, он должен предъявить претензии и требовать возмещения ущерба у продавца, а не агрегатора.

В самом Роспотребнадзоре сообщили, что документ пока находится на стадии обсуждения.

Что касается схемы действий покупателя, который столкнулся с подобным нарушением, то она проста - пишется жалоба в Роспотребнадзор, а затем либо мировое соглашение, либо судебное разбирательство, отметили в АКИТ.

Причем жаловаться можно уже со вчерашнего дня. С 6 по 20 февраля в Роспотребнадзоре будет работать "горячая линия" для покупателей, которые столкнулись с некачественными товарами, несоответствием заявленных цен, сроком доставки и так далее.

Потребители смогут не только пожаловаться, но и оперативно проконсультироваться по поводу покупки товаров и услуг через Всемирную паутину и их возврату. А еще - узнать о том, как составить исковое заявление и познакомиться с правозащитной практикой в этой сфере.

Как отмечает глава АКИТ, поправки в законопроект могут вступить в силу уже в этом году. При условии, что они будут приняты Госдумой в весеннюю сессию.

По экспертным оценкам, объем онлайн-продаж в России в 2016 году мог превысить отметку в 800 млрд рублей.