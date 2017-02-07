Регионам прописали 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса

7 февраля. FINMARKET.RU - Правительство утвердило для регионов 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, основываясь на которых субъекты РФ должны улучшать ситуацию по ключевым параметрам рейтинга Doing Business. В частности, правительство ждет сокращения сроков регистрации недвижимости, выдачи разрешений на строительство и подключение к электросетям. Эксперты отмечают, что реальному притоку инвестиций вмогут поспособствовать заинтересованность в этом региональных чиновников и привлечение внутренних капвложений, пишет "КоммерсантЪ".

В последнем рейтинге (октябрь 2016 года)заняла 40-е место из 190 стран, фактически опустившись на четыре строчки. К 2018 году, согласно майским указам Владимира Путина, Россия должна занять в Doing Business место не ниже 20-го.

Сейчас оценка России при составлении Doing Business формируется из показателей двух городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому формально улучшение ситуации в других регионах продвижения в рейтинге не даст. Но задачи властей шире. Как пояснил вчера первый вице-премьер Игорь Шувалов, для того чтобы все субъекты РФ включались в работу по изменению бизнес-среды, были разработаны новые подходы по оценке региональных властей — речь идет о рейтинге состояния инвестклимата в регионах, подготовленном Агентством стратегических инициатив (см. "Ъ" от 20 июня 2016 года). Он был представлен на ПМЭФ в 2016 году. Тогда были названы лишь регионы из топ-20 (среди них — Татарстан, Белгородская, Калужская, Тюменская и Владимирская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и Москва) — остальным субъектам просто сообщили результаты. После представления рейтинга Владимир Путин пообещал провести "серьезный разговор" с губернаторами, чьи регионы заняли низкие позиции.