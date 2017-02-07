Треть идей чиновников вредны для бизнеса

7 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило "Белую книгу регуляторной политики", в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать последствия принятия нормативно-правовых актов и предотвращать регулирование, которое может повлечь дополнительную нагрузку на. С 2017 года система ОРВ стала обязательной и в муниципалитетах.

За шесть лет Минэкономики подготовило 5,8 тыс. заключений об ОРВ (в 2016 году — 1,1 тыс.). По статистике, 30-40% проектов актов, проходящих оценку, содержат избыточные и затратные требования для бизнеса (в 2016 году таких было 32%), пишет "Коммерсантъ". Самым активным ведомством в деле госрегулирования в 2016 году был Минтранс — на процедуру ОРВ он представил 125 проектов, отрицательную оценку получили 44% из них. Чуть менее плодовитый Минсельхоз (116 проектов) получил 37% отрицательных отзывов. На этом фоне Минфин (115 проектов) выглядит гораздо более лояльным к бизнесу — только 15% подготовленных им проектов получили отрицательное заключение.

"К сожалению, по-прежнему результатом "совершенствования законодательства", как ни парадоксально, становятся слабо проработанные, противоречащие и несбалансированные решения, которые на практике становятся обременением для непосредственных адресатов регулирования",— делает вывод Минэкономики. Одна из проблем — отсутствие регламента сроков перехода по этапам ОРВ, а также нежелание министерств участвовать в ОРВ: для них эта процедура — помеха работе.