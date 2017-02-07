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07 февраля 2017 года 08:30
АСВ ждет рекордных поступлений от банков по итогам 2016 г.
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Банков становится всё меньше, но платить оставшимся за привлечение вкладов населения приходится всё больше. Кредитные организации за прошлый год могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в фонд страхования вкладов в качестве гарантии сохранности сбережений граждан, пишут "Известия", ссылаясь на оценку Национального рейтингового агентства (НРА). Рост произошел из-за увеличения объема вкладов и повышения ставок отчислений. Фонд страхования вкладов (ФСВ) до конца февраля ожидает беспрецедентных поступлений. В дополнение к уже уплаченным за первые три квартала прошлого года 78,6 млрд рублей (данные Минфина) в фонд может поступить еще около 31 млрд за 4-й квартал. Таким образом, общая сумма поступлений может достичь 110 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. По данным Минфина, самые крупные отчисления пришлись на 3-й квартал прошлого года и составили 29,7 млрд рублей. Впрочем, по итогам 4-га квартала эту сумма может быть и выше. Граждане традиционно больше всего вкладов открывают в конце года, когда получают годовые премии. Кроме того, в декабре кредитные организации предлагают самые выгодные сезонные новогодние вклады, что также повышает сберегательную активность. В Минфине ожидают, что в этом году произойдет очередной рост взносов в ФСВ. Однако в ведомстве и АСВ отказались оценить объемы поступлений в ФСВ за 2016–2017 годы. Руководитель управления банковских рейтингов НРА Егор Иванов прогнозирует, что в целом по этому году банки заплатят еще на треть больше, чем за прошлый, — порядка 132–135 млрд рублей.
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simenon 07.02.2017
асв в настоящее время пытается невыплатить страховки вкладчикам. жулье
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