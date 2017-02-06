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06 февраля 2017 года 16:00
Инфляция в январе составила 0,6%
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DPA/ТАСС
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
6 февраля. FINMARKET.RU - Инфляция в РФ в январе 2017 года составила 0,6%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В декабре, ноябре и октябре потребительские цены выросли на 0,4%. В январе 2016 года инфляция составляла 1% Согласно данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 0,9%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце равнялся 0,5%. Услуги подорожали в среднем на 0,5%. Инфляция в январе оказалась ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, равнялся 0,7% за месяц. Минэкономразвития ожидало январскую инфляция на уровне 0,6-0,8%. В годовом выражении инфляция в январе замедлилась до 5% после 5,4% в декабре. В январе в 9 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, из них в Севастополе - на 2,0% (где продукты питания стали дороже на 2,2%, услуги - на 3,9%), Калининградской области - на 1,4% (в результате удорожания продуктов питания на 3,2%). В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,8%, в Санкт-Петербурге - 101,3%. Продуктовая корзина подорожала за январь на 1% Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце января 2017 года составила 3726,4 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1%, или на 24,5 руб. Самым дорогим минимальный продуктовый набор в январе оставался на Чукотке (8431,3 руб.), в Магаданской области (6725,9 руб.), в Камчатском крае (6365,5 руб.), в Якутии (6208,2 руб.), на Сахалине (5421,9 руб.). Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Курской области (3069,5 руб.), в Липецкой области (3084,3 руб.), в Саратовской области (3085,2 руб.), в Белгородской области (3089,2 руб.), в Мордовии (3102,5 руб.), . Огурцы в январе выросли в цене на 23,4% В январе среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы - на 23,4% и 20,8% соответственно, виноград - на 11,3%, лук репчатый - на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты - на 0,6%. В группе молочных продуктов на 1,1% увеличились цены на молоко, на 1,0% - сметану. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,4% подорожали сыры сычужные твердые и мягкие, на 0,9-1,2% - рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, рыба живая и охлажденная, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы. Одновременно на гречку цены снизились на 1,0%, пшено - на 0,6%, муку - на 0,2%, печень говяжью - на 0,1%. Кроме того, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания стала дешевле на 0,7%. Услуги ЖКХ подорожали на 0,4% Жилищно-коммунальные услуги в России в январе подорожали на 0,4%. При этом цена жилищных услуг подскочила на 1%, в то время как коммунальных - на 0,1%. Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,8%, содержание и ремонт жилья (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в результате приватизации подорожали также на 0,8%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ (включая взнос на капитальный ремонт) - на 0,5%. Холодное водоснабжение стало дороже на 0,2%, водоотведение - на 0,2%, горячее водоснабжение - на 0,1%, электроснабжение - на 0,1%. Цены на отопление и газоснабжение не изменись.
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