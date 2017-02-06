Басаргин начал череду отставок губернаторов

6 февраля. FINMARKET.RU - Объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов может быть сделано в ближайшие дни, сообщают "Ведомости".

"Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде", - пишет издание.

Газета также отмечает, что "Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов". Внутриполитический блок администрации президента РФ, как сообщают "Ведомости", надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах. В Управлении внутренней политики (УВП) от комментариев изданию по поводу возможных отставок отказались.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже заявил о досрочном сложении своих полномочий.

"Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", - сказал он журналистам в понедельник.

"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.

Имя кандидата В.Басаргин не назвал.

Он заявил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах. "Мною принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Это решение выверенное, продуманное", - сказал В.Басаргин.

Губернатор не уточнил, чем намерен заняться далее, подчеркнув, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

"Безусловно, 2017 год - год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие как минимум 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении", - добавил он.

В.Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он являлся министром регионального развития РФ.