Иностранные перевозчики отмечают восстановление рынка в РФ

6 февраля. FINMARKET.RU -Зарубежные авиакомпании начали восстанавливать позиции в России, утерянные после введения санкций и в результате экономического кризиса.

В 2016 году Lufthansa Group удалось "добиться перелома негативной тенденции после череды сложных лет" на российском рынке, рассказал "Коммерсанту" Аксель Хилгерс, региональный директор группы в России и СНГ. Рост "оказался сдержанным", тем не менее наметилось улучшение показателей по сравнению с 2015 годом. Пассажиропоток и загрузка рейсов "улучшились на всех маршрутах в РФ и из страны, а также во всех сегментах".

До кризиса Lufthansa Group с учетом входящих в нее Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Germanwings и Eurowings была крупнейшим зарубежным игроком на российском авиарынке, в том числе на региональном: помимо Москвы и Петербурга, компания летала в десять городов, в том числе в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие. В 2015 году Lufthansa прекратила полеты в регионы и ушла из Внуково, сохранив лишь рейсы в Домодедово. Germanwings и Eurowings прекратили полеты в РФ. В группе объясняли эти шаги экономической ситуацией, "не позволяющей сохранить рейсы на должном уровне прибыльности".

Международные рейсы начали подавать признаки восстановления в России в конце 2016 года. По данным Росавиации, в целом в 2016 году пассажиропоток на них упал на 19,6%, до 32,1 млн человек, но в ноябре вырос на 12%, а в декабре — сразу на 30%. В целом объем перевозок иностранными авиакомпаниями через аэропорты РФ в 2016 году упал на 5,9%, до 14,3 млн человек. По подсчетам гендиректора Biletix Александра Сизинцева, из Москвы и Петербурга этот пассажиропоток вырос на 11% и 24% соответственно, но из Казани, например, снизился на 23%. Средняя стоимость билета иностранного перевозчика из Москвы составила 18,5 тыс. руб. (рост на 11,5%), из Петербурга — 16,7 тыс. руб. (падение на 12,3%), а из Казани — 20,4 тыс. руб. (рост на 16%). У российских авиакомпаний средний чек по внешним направлениям снизился на 3,3%, до 13 тыс. руб.

Улучшение ситуации замечают и другие авиакомпании. Так, ближневосточный лоукостер Flydubai сообщил, что в 2016 году увеличил пассажиропоток на российском направлении на 3%. Быстрее всех растут перевозки у белорусской "Белавиа". Она наладила стыковочные рейсы из России на Украину (прямые полеты запрещены с осени 2015 года), увеличив свой объем перевозок в целом в 2016 году на 19,1%, до 2,5 млн человек.

Тем не менее эксперты считают, что возвращаться на российский рынок перевозчики будут с крайней осторожностью.