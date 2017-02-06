Россиян предупредили о повышении цен на роуминг

6 февраля. FINMARKET.RU -начали постепенно поднимать стоимость звонков для россиян, путешествующих по Европе. Таким образом, абоненты заранее "расплачиваются" за отмену роуминга в странах Евросоюза, которое должно произойти 15 июня.

Из-за отказа от роуминга внутри европейских стран местные компании теряют большую прибыль. Свои потери они решили переложить на сотовые компании, не входящие в страны ЕС, подняв для них так называемые межоператорские тарифы (плата за пользование сетями за границей). Один из российских операторов "большой тройки" уже получил уведомление о росте этого тарифа на 482%.

Отечественные операторы готовились к такому повороту событий и начали заранее, еще в прошлом году, повышать стоимость роуминга для россиян в Европе. Прибыль никто терять не хочет. А нам придется научиться говорить по телефону кратко. Ведь если сравнить с ценами на связь в роуминге до их резкого снижения в 2012 году, то сейчас тарифы постепенно вернулись к уровню конца 2011 года.

Сейчас в среднем минута разговора стоит 80-90 рублей, отметил в беседе с "Российской газете" глава аналитического агентства "Телеком Дейли" Денис Кусков. И это еще не предел, предупреждают сами мобильные компании, основное подорожание может произойти к лету.

Если сейчас за 200 рублей можно принять, к примеру, 40 минут входящих звонков на свой номер, путешествуя по Европе, то в ближайшее время это количество минут станет немного меньше, отметил Кусков.

Рост цен коснется большинства российских путешественников, так как около 80% голосового трафика в роуминге приходится именно на европейские страны.

Последствия изменения цен могут быть разными. Выручка российских операторов от международного роуминга снижается уже много лет. Причина - снижение потока выезжающих за рубеж. И после повышения тарифов трафик может снизиться еще больше - абоненты откажутся от голосового общения в пользу мессенджеров и соцсетей. Эксперты надеются, что это обстоятельство заставит бизнес не увлекаться повышением тарифов.