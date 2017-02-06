Сдающие в аренду жилье получат патенты

6 февраля. FINMARKET.RU - Соответствующие изменения в законодательство предусматривает "дорожная карта" по развитию отечественных IT-технологий. Документ подготовлен подгруппой "Интернет+Город" IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве. Сейчас бумага направлена в Минпромторг, на ее основе ведомство должно составить собственную "дорожную карту", пишут "Известия".

Минэкономразвития и Минфин составляют перечень видов деятельности самозанятых граждан с возможностью получения патентов. Согласно тексту "дорожной карты" в документе появится пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости.

В России уже существует система упрощенного налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). В Налоговом кодексе (ст. 346.43) определено около 50 видов деятельности, на которые нужно получать патент - т.е. разрешение. Это, например, ремонт и техобслуживание бытовой радиоаппаратуры, ремонт мебели, услуги фотоателье и так далее. Владелец патента ежегодно выплачивает фиксированную сумму, а не 13-процентный налог на доходы физических лиц. Сумма рассчитывается не из реально полученного дохода, а из потенциально возможного для данного вида деятельности в этом регионе. Стоимость патента на одну и ту же деятельность в соседних регионах может отличаться в несколько раз. Например, парикмахер в Москве платит 59 400 рублей в год, а в Туле - 18 990 рублей.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям надо вносить за себя и своих работников страховые взносы.

По словам заведующего кафедрой менеджмента Высшей школы госуправления РАНХиГС Ильи Быковникова, самозанятым гражданам Налоговый кодекс разрешает не платить страховой взнос, если они не используют наемный труд.

"Главная идея - дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей", - рассказал участник подгруппы "Интернет+Город" Игорь Калганов.

По его словам, не все граждане, сдающие квартиру в аренду, хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Таковой по закону отвечает всем своим имуществом в случае банкротства. Кроме того, ИП должен сдавать квартальную отчетность, платить соцвзносы.

Стоимость будущих патентов пока неизвестна, ее определят позже. Партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Вячеслав Ушкалов предположил, что здесь будут учтены те же факторы, что и в кадастровой стоимости жилья.