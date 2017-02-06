Спецстрой лишили управленческих функций

6 февраля. FINMARKET.RU - Министерство обороны РФ фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) управленческих функций.

Как рассказали "Коммерсанту" несколько источников в центральном аппаратеРФ, а также топ-менеджеры компаний, работающих со Спецстроем на правах субподрядчиков, примерно две недели назад агентство было отстранено от управления своими активами, большую часть которых составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов).

Прямым подтверждением этой информации служит письмо Тимура Иванова, замминистра обороны по расквартированию, датированное 17 января. Из документа следует, что руководителям всех ФГУПов и самого Спецстроя запрещено контактировать друг с другом без разрешения Минобороны. "Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять",— говорится в нем.

В такой конфигурации дополнительная нагрузка упадет и на департамент имущественных отношений. Чтобы согласовать любую крупную сделку, начальники предприятий Спецстроя должны будут направлять в департамент проекты договоров с указанием основных условий (сумма, срок, обеспечение, цель и т. д.). Кроме этого, департамент будет задействован при согласовании документов для получения предприятием Спецстроя кредитов, займов и банковских гарантий.

Решение о ликвидации Спецстроя как самостоятельного агентства было принято на совещании у Владимира Путина с руководством Минобороны РФ. Поводом для упразднения Спецстроя стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству предприятий. В правительстве, в свою очередь, выражали недовольство большим количеством субподрядных организаций, которые агентство привлекало для исполнения контрактов. Еще в ноябре 2015 года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль, докладывал Владимиру Путину, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов.

Военные согласились забрать себе 8 из 18 ФГУПов, которые, как сообщал в своем последнем интервью "Коммерсанту" Тимур Иванов, планируют использовать исключительно для возведения специальных военных объектов. "Эти предприятия будут специализироваться на строительстве объектов в каждом из военных округов и на Северном флоте, а также займутся узкоспециализированными вопросами: будут отвечать за строительство объектов воздушно-космических сил и аэродромов, за инфраструктуру РВСН, за сооружение причальных сооружений в интересах ВМФ",— уточнял замминистра обороны. Остальные ФГУПы военные готовы передать в ведение других министерств, ведомств и госкорпораций.

По данным "Ъ", сейчас сотрудники Минобороны РФ проводят комплексный аудит предприятий Спецстроя, планируя завершить его в этом месяце: главный вопрос заключается в сумме долгов, которыми обременены ФГУПы.