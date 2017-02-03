Потенциал снижения ключевой ставки в 1-м полугодии уменьшился

Банк России, ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 10% годовых, изменил сигнал о будущей направленности ДКП. Регулятор заявил об уменьшении потенциала снижения ставки в 1-м полугодии

3 февраля. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России сегодня принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 10% годовых, говорится в сообщенииРФ.

Решение ЦБ РФ совпало с ожиданиями экспертов.

На последнем заседании, которое состоялось 16 декабря, Совет директоров Банка России также сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, скорректировав формулировку сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики. Регулятор ранее указывал на необходимость поддержания текущего уровня ключевой ставки до конца 2016 года, с возможностью ее снижения в первом-втором квартале 2017 года. В декабре Банк России указал, что может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года

КлючеваяБанка России с 19 сентября 2016 года составляет 10,00%, когда она была снижена на 50 б.п. с 10,50%.

ЦБ РФ, сохранив ставку, серьезно изменил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики в текстовой части заявления.

В трех предыдущих заявлениях регулятор указывал на возможность снижения ставки в 1-м - 2-м квартале 2017 года (в декабрьской версии - в первом полугодии, при этом второй квартал назывался как более вероятный вариант).

На этот раз, отметив, что замедление инфляции отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ заявил, что "с учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился". Это единственная фраза о будущей направленности ДКП, традиционной формулировки о готовности по мере закрепления тенденции к замедлению инфляции рассмотреть возможность снижения ставки в какой-либо перспективе в заявлении нет.

"Годовая инфляция продолжает снижаться в соответствии с прогнозом Банка России. Отчасти это обусловлено влиянием временных факторов — динамикой курса рубля и хорошим урожаем прошлого года. В декабре продолжилось замедление роста цен по всем основным группам товаров и услуг, а также снижение показателей месячной инфляции с исключением сезонности. Существенно замедлилась инфляция на рынке непродовольственных товаров. По оценке на 30 января, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 5,1% с 5,4% по итогам 2016 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ..

Регулятор отмечает сохранение дезинфляционного влияния внутреннего спроса. Домашние хозяйства продолжают придерживаться сберегательной модели поведения, хотя потребительские настроения населения улучшились. Динамика потребительского кредитования не несет инфляционных рисков. По прогнозу Банка России, с учетом принятого решения и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до целевого уровня 4% в конце 2017 года и будет поддерживаться вблизи него в дальнейшем.

Тем не менее ЦБР отмечает сохранение рисков того, что инфляция в 2017 году не достигнет целевого уровня 4%. Инерция инфляционных ожиданий и уменьшение склонности к сбережению домашних хозяйств могут помешать закреплению инфляции на траектории, ведущей к цели, после прекращения действия временных факторов. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая неопределенность остается на высоком уровне, что может оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий позволит ограничить инфляционные риски, в том числе краткосрочные риски в связи с началом покупок Минфином России иностранной валюты на валютном рынке.

В то же время применение переходного бюджетного правила с проведением Минфином России покупок/продаж иностранной валюты на валютном рынке будет содействовать снижению зависимости российской экономики, в том числе денежно-кредитных условий и динамики инфляции, от колебаний цен на нефть. В среднесрочной перспективе использование бюджетного правила будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и более предсказуемой и устойчивой динамике процентных ставок в экономике.

"С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился", - говорится в сообщении регулятора..

Восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидал Банк России, при среднегодовой цене на нефть, близкой к предпосылкам базового сценария. По оценкам Банка России, во втором полугодии 2016 года темпы прироста ВВП в квартальном выражении вышли в положительную область, в 1-м квартале текущего года положительная динамика сохранится. Продолжается рост промышленного производства, в том числе за счет импортозамещения, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям, постепенно восстанавливается инвестиционная активность. Безработица остается на стабильном невысоком уровне. Рынок труда подстраивается к новым экономическим условиям при появлении признаков дефицита кадров в отдельных сегментах.

Вместе с тем, отмечает ЦБ, сохраняется неоднородность процессов оживления экономической активности по отраслям и регионам. Данные опросов отражают улучшение настроений бизнеса и домашних хозяйств, что будет поддерживать восстановительные процессы в экономике в дальнейшем. По оценкам Банка России, наблюдающийся годовой рост реальной заработной платы будет способствовать постепенному повышению потребительской активности. Это не создаст дополнительного проинфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг. По итогам 2017 года ожидается положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 марта 2017 года.