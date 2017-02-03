"Мир" заработает без подписи владельца

3 февраля. FINMARKET.RU - Платежная система "Мир" отменила обязательное требование о наличии на своих картах полосы для подписи держателя.

С 1 февраля карточки "Мир" могут выпускаться банками без поля для автографа клиентов, рассказали "Известиям" участники рынка. Банки по-прежнему смогут выпускать карты и с полосой для подписи, но требовать от них этого уже никто не будет.на карте обычно используется для идентификации личности клиента, ее можно сверить с образцом в паспорте.

Отмену требования о наличии подписи газете подтвердили в Национальной системе платежных карт (НСПК): "Решение о необходимости размещения полосы для подписи принимает банк-эмитент карты".

А на том месте, где раньше было поле для подписи держателя карты (оборотная сторона "пластика"), должна будет располагаться надпись "Подпись не требуется", пояснили в. По словам представителя компании, поле для автографа стало атавизмом, перестав выполнять роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

Правда, эти изменения не затронут кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем), уточнил представитель НСПК. Дело в том, что карты с чипами во многих странах до сих пор не получили такого же широкого распространения, как в нашей. Поэтому до сих пор за рубежом зачастую проверяют наличие подписи на "пластике". Соответственно, кобейджинговые карточки, выпущенные "Миром" совместно с иностранными платежными системами, могут остаться с полосой для подписи. Наличие или отсутствие на таких картах панели для подписи - результат договоренностей двух платежных систем, отмечают в НСПК.

Еще одно изменение коснется голограммы на картах "Мир". Это изображение давно уступило по степени защиты чипам. Впрочем, голограммы уйдут только с дебетовых и предоплаченых карточек.

Обе новации НСПК банкиры восприняли позитивно. В частности, по их мнению, избавление от полосы и голограммы даст как минимум экономию на технологических процедурах при выпуске заготовок пластиковых карт, а также позволит высвободить площадь на оборотной стороне "пластика".

Однако существует и небольшой минус "пластиковой реформы" НСПК: карты "Мир" будут отличаться от карт других международных платежных систем, что может усложнить инструкции для кассиров в торгово-сервисных предприятиях.