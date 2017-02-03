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03 февраля 2017 года 10:45

"Мир" заработает без подписи владельца

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Александр Рюмин/ТАСС
Александр Рюмин/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - Платежная система "Мир" отменила обязательное требование о наличии на своих картах полосы для подписи держателя.

С 1 февраля карточки "Мир" могут выпускаться банками без поля для автографа клиентов, рассказали "Известиям" участники рынка. Банки по-прежнему смогут выпускать карты и с полосой для подписи, но требовать от них этого уже никто не будет. Подпись на карте обычно используется для идентификации личности клиента, ее можно сверить с образцом в паспорте.

Отмену требования о наличии подписи газете подтвердили в Национальной системе платежных карт (НСПК): "Решение о необходимости размещения полосы для подписи принимает банк-эмитент карты".

А на том месте, где раньше было поле для подписи держателя карты (оборотная сторона "пластика"), должна будет располагаться надпись "Подпись не требуется", пояснили в НСПК. По словам представителя компании, поле для автографа стало атавизмом, перестав выполнять роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

Правда, эти изменения не затронут кобейджинговые карты (совместная карта двух платежных систем), уточнил представитель НСПК. Дело в том, что карты с чипами во многих странах до сих пор не получили такого же широкого распространения, как в нашей. Поэтому до сих пор за рубежом зачастую проверяют наличие подписи на "пластике". Соответственно, кобейджинговые карточки, выпущенные "Миром" совместно с иностранными платежными системами, могут остаться с полосой для подписи. Наличие или отсутствие на таких картах панели для подписи - результат договоренностей двух платежных систем, отмечают в НСПК.

Еще одно изменение коснется голограммы на картах "Мир". Это изображение давно уступило по степени защиты чипам. Впрочем, голограммы уйдут только с дебетовых и предоплаченых карточек.

Обе новации НСПК банкиры восприняли позитивно. В частности, по их мнению, избавление от полосы и голограммы даст как минимум экономию на технологических процедурах при выпуске заготовок пластиковых карт, а также позволит высвободить площадь на оборотной стороне "пластика".

Однако существует и небольшой минус "пластиковой реформы" НСПК: карты "Мир" будут отличаться от карт других международных платежных систем, что может усложнить инструкции для кассиров в торгово-сервисных предприятиях.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    НСПК,  Мир,  подпись,  отмена

 
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