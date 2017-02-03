Россия вошла в десятку стран с наибольшим риском, связанным со старением населения

3 февраля. FINMARKET.RU -вошла в десятку стран с наибольшим риском, связанным со старением населения, следует из опубликованного вчера Bloomberg индекса Sunset. Подсчитано соотношение пенсионеров и трудоспособного населения, пишет "Независимая газета". Причем если Всемирный банк и ООН для подобных расчетов берут усредненный пенсионный возраст в 65 лет, то Bloomberg использовал реальный возраст выхода на пенсию мужчин и женщин в каждой отдельно взятой стране из 178 вошедших в список. По данным агентства, это сделано потому, что во многих странах люди перестают работать задолго до достижения 65 лет: мужчины перестают работать до достижения 65-летнего возраста в 66% исследованных стран, а женщины - в 78%.

По расчетам агентства, в России на одного пенсионера приходится 2,4 работника. А расчеты этого показателя, исходящие из усредненных 65 лет, давали вдвое большее значение - 5,1. Россия в соответствии с этим индексом входит в число 10 стран с самым низким соотношением числа пенсионеров и трудоспособного населения. Меньше только во Франции и Сингапуре (по 2,2), в Японии, Белоруссии, на Мальте и Шри Ланке (2,3). Чуть лучше обстановка в Греции (2,5), Болгарии и Таиланде (по 2,6). В КНР данный показатель составляет 3,5, в США - 4,4, Колумбии - 4,5, Нигерии - 4,8, Венесуэле - 5,1, Уганде - 9. В Нигерии, где самый низкий возраст выхода на пенсию мужчин и женщин (50 лет), по обычным расчетам на одного пенсионера приходится 19,4 работающих, а Bloomberg насчитал 4,8.

По данным агентства, в будущем с самым жестким вызовом при распределении ресурсов может столкнуться Азия. По прогнозу Центра оценки рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе пожилое население здесь вырастет на 71% к 2030 году, в то время как в Северной Америке на 55% и на 31% - в Европе.

Публикация индекса Sunset совпала с очередным всплеском интереса к возрасту ухода на пенсию в России.

Многие эксперты сходятся во мнении, что сформированное после президентских выборов 2018 года новое правительство уже точно будет иметь в портфеле не только сам текст постановления о "взрослении" пенсионеров, но и обработанное общественное мнение.

Доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Сергей Голодов призывает не очень доверять индексу, составленному по непонятной методике. "Пенсионеры "кормятся" не от тех, кто работает сегодня, а на те средства, которые они сами отчисляли в Пенсионный фонд. И это первично с точки зрения обеспечения их гарантий. Эти индексы носят характер боевой раскраски дикаря: чем ярче, тем страшнее. Профессионалу эти данные ничего не дают".

Говоря о необходимости обеспечить экономический рост за счет увеличения пенсионного возраста, эксперты должны учитывать, что не только растет число пенсионеров, но из-за цифровых технологий и роботизации грядет сокращение количества рабочих мест. В развитых странах, по оценкам консалтинговой компании McKinsey & Co, уже в ближайшие пять лет развитые страны потеряют до 5 млн рабочих мест. Специалисты начали обсуждать варианты, при которых может быть введен "базовый основной доход", то есть сумма, которая автоматически будет выплачиваться гражданам. До такого социализма России далеко, но тенденцию появления на рынке небольшого количества рабочих мест даже при вводе больших производств, связанную с автоматизацией, участники рынка труда заметили уже в 2016 году.

"Инициатива правительства по увеличению пенсионного возраста в первую очередь связана с невозможностью исполнения социальных обязательств по пенсионному обеспечению и только затем уже с улучшением экономических тенденций, - сказал "НГ" ведущий аналитик компании TeleTrade Александр Егоров. - В России высокий потенциал роста производительности труда, но на практике если и будет значительное сокращение рабочих мест, то скорее по причинам кризисного характера, а не из-за принципиального изменения в структуре производства и роста производительности".