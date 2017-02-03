Из Интернета удалят недостоверные новости

3 февраля. FINMARKET.RU - Роскомнадзор определил правила, по которым будет требовать от новостных агрегаторов исключать из своих лент недостоверную информацию - фейки. Приказ ведомства, опубликованный в "Российской газете" , начнет действовать 6 февраля.

С одной стороны, это чисто технический документ. С другой - позволит очистить интернет-пространство от лживых и непроверенных сообщений, как того требует закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Поправки в закон, которые касаются агрегаторов, начали действовать уже с 1 января 2017 года. Они хоть и не приравниваются к СМИ, но у них теперь есть определенные обязанности. Так любой гражданин или компания вправе подать в суд с требованием исключить из базы агрегатора недостоверную информацию. Но правильность своих претензий им придется доказывать в суде. Кроме того, предполагаются внесудебные меры по пресечению распространения недостоверной информации по жалобе уполномоченных органов. Вот как раз порядок заполнения всех бумаг для этого и прописаны в приказе Роскомнадзора. В заявлении представители исполнительной власти должны указать сведения об информационном ресурсе, с помощью которого распространяется недостоверная новость, в том числе адрес страницы. И другие детали.

В случае невыполнения требований службы владельцам агрегаторов теперь грозят довольно внушительные штрафы. За отказ выполнить предписание Роскомнадзора удалить информацию из новостного блока штраф для юрлиц составит от 600 тыс. до 1 млн руб.

Штраф для граждан составит от 50 до 100 тыс. руб. и от 200 до 400 тыс. руб. - для должностных лиц. За повторное нарушение штраф увеличат до 200-300 тыс. руб. для физлиц. Для должностных лиц - от 500 до 700 тыс. руб., юрлиц - от 1,5 до 3 млн руб.