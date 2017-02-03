В РФ появилась защищенная законом схема отмывания денежных средств

3 февраля. FINMARKET.RU - В России появиласьотмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. О появлении новой схемы отмывания денежных средств "Коммерсанту" рассказали участники банковского рынка.

Теперь ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Суть схемы состоит в том, что два юрлица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру - ФССП.

В ЦБ сообщили, что знают о существовании схемы. "По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год, - уточнили в пресс-службе ЦБ. - Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы) на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.".

Новая схема уникальна тем, что включение судебных приставов делает ее практически неуязвимой. Схема со всех сторон защищена законодательно и до сих пор применяется. Как отмечают в ЦБР, технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении. "Первопричина - отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний", - указывают в Банке России.

При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть выявить их в принципе вполне реально. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

Судебные приставы на своем этапе также не могут остановить мошенников. ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. В пресс-службе ФССП на запрос "Ъ" сообщили, что "вопросы, поставленные в запросе (о существовании, взаимодействии с ЦБ и другими ведомствами по данному вопросу и попытках пресечения схем со стороны службы), не находятся в компетенции Федеральной службы судебных приставов".

Банки тоже поделать ничего не могут. Поручение о переводе средств поступает фактически не от участника схемы, а от госведомства - ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.

Чтобы обеспечить противодействие схеме в рамках действующего законодательства, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, сообщили в ЦБ. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров счета.

Другим вариантом решения проблемы может быть реформа третейских судов, реализуемая сейчас.