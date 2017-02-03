Через 5-10 лет экономика РФ пойдет на взлет - эксперты

3 февраля. FINMARKET.RU - Российскаявыйдет из кризиса, а темпы роста ВВП страны будут превышать среднемировые через 5-10 лет. Такое мнение высказало большинство экспертов и представителей бизнеса в ходе опроса, проведенного аналитическим центром РАНХиГС.

Стагнация и рецессия стали наименее вероятными сценариями, по мнению сотни опрошенных экспертов. В пользу спада в экономике в долгосрочной перспективе высказалось всего 6%. Роста ВВП ожидает 80% респондентов. При этом их оценки качества роста и его источников расходятся, пишут "Известия"

Консерваторы ожидают долгосрочный рост в диапазоне 0,5-2% ежегодно на базе имеющихся факторов развития. Оптимисты рассчитывают на так называемый инновационный сценарий.

Ускоренные темпы роста экономики в прогнозах на 5-10 лет существенно преобладают над ответами в пользу слабой динамики или рецессии на кратко- и среднесрочную перспективу. На этих временных горизонтах - в 2017-2018 годах - прогнозируется слабый рост ВВП в диапазоне 0,5-2% ежегодно, говорит автор исследования, директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

В пользу слабой рецессии - некритичного сокращения выпуска и несущественного замедления темпов роста экономики в течение года-двух - высказались более четверти специалистов - 27%. Значительного спада ожидают лишь 15%.

По словам Н.Калмыкова, умеренный пессимизм экспертов обусловлен невозможностью быстрого урегулирования всех проблемных сфер экономической жизни государства. Это прежде всего произошедшее с 2014 года снижение цен на энергоносители.

"У большинства сформировалось ясное представление о планах властей и перспективах развития экономики в дальнейшем периоде, - признает автор исследования. - Мы уже видим приоритеты и намерения менять ситуацию и проводить реформы. С этим и связаны основные надежды".

Таким образом, прирост ВВП темпами выше среднемировых - вполне достижимая цель на ближайшее десятилетие.

Экономика России постепенно переходит к фазе восстановления, соглашается с выводами исследования РАНХиГС главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Мы ждем положительных темпов роста уже с I квартала 2017 года, а по итогам года российский ВВП вырастет на 1,1%", - рассказала эксперт.

По ее мнению, драйвером роста экономики с этого года станут не только инвестиции, но и потребительский спрос. По оценкам аналитика, потребление домохозяйств обеспечит 3 процентных пункта роста ВВП.

Ускорение роста до мирового уровня, то есть темпами выше 2,5%, возможно только при активизации инвестиционной активности, уверен замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. Тем не менее ситуация стагнации, то есть темпов роста экономики чуть выше нуля, создает возможности для будущего прорыва, отметил эксперт.