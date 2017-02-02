Голикова: мы вполне благоприятно вошли в 2017 год

2 февраля. FINMARKET.RU - Председатель Счетной палаты Татьянасчитает, что в этом году можно ожидать более высоких темпов роста, чем в 2016 или в 2015 годах.

"Мы вполне благоприятно вошли в 2017 год", - заявила она на "Деловом завтраке" в "Российской газете" . Однако, по ее словам, понятно, что благополучие держится на позитивном нефтяном тренде. "Пока можно ожидать более высоких темпов роста, чем в 2016 или в 2015 году. На второе полугодие запланировано повышение зарплаты бюджетникам в соответствии с указами президента. И нужно равномерно распределить расходы, чтобы это не увеличило инфляцию", - сказала глава СП.

Она напомнила, что в этом году при цене $40 за баррель законом о бюджете предполагается полное использование Резервного фонда, также планируются траты в 670 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. "Если бы мы отказались хотя бы от распечатывания ФНБ и чуть-чуть сохранили Резервный фонд в условиях складывающейся цены на нефть и дополнительных доходов, это было бы правильное решение", - считает Т.Голикова.

Отвечая на вопрос, как она относится к налогу на богатство, Т.Голикова заметила, что эта тема не раз обсуждалась, но пока это ничем не заканчивалось. "Скажу так: если мы собираемся делать к маю 2017 года программу структурных реформ до 2025 года, то налоговые темы придется обсуждать в числе первых. Программа должна иметь под собой финансовое обеспечение", - заявила глава СП.

По ее словам, перспективу налога на богатых оценить трудно: "Мы ведь избегаем темы соплатежей населения на пенсионное, медицинское и социальное страхование, а они с налоговой нагрузкой тесно увязаны".

"Когда, например, начинаем обсуждать тему прогрессивной шкалы подоходного налога, сохранения на прежнем уровне или повышения его ставки в 13%, то забываем, что возможные соплатежи населения - это увеличение налогов, но в другой форме", - продолжила Т.Голикова.

Как считает глава СП, прежде чем модернизировать систему налогообложения с точки зрения совокупной налоговой нагрузки, надо определиться - будут ли с работника высчитывать какие-то соплатежи.

Говоря о пенсионном возрасте, Т.Голикова отметила, что дело не столько в повышении пенсионного возраста - это даст краткосрочный эффект, а в существующей модели налогообложения фонда оплаты труда предприятий, в размере страховых взносов, которые сегодня отчисляют работодатели. По ее словам, это касается пенсий, системы социального и обязательного медстрахования. "Я по-прежнему считаю, что резервы пополнения бюджетов без увеличения налоговой нагрузки есть", - сказала Т.Голикова.

"Никто пока не сказал, по какому пути пойдет пенсионная система. Если мы ограничим налогообложение фонда оплаты труда и установим, что до определенного порога платит работодатель, а сверх него работодатель и работник - например, в корпоративную пенсионную систему, - это один из путей. Мы начинали это обсуждать в 2011-2012 годах. Такой путь мог бы быть частичной альтернативой накопительной части пенсии", - сказала Т.Голикова.

Т.Голикова высказала мнение, что нужно продолжать программы импортозамещения для того, чтобы добиться снижения цен на лекарства. Кроме того, заметила она, "не мешали бы и отдельные элементы протекционистской политики в отношении лекарств, которые мы не производим, с тем, чтобы обеспечить режим благоприятствования для будущих поставок". Как считает глава СП, послабления найдут свое отражение в снижении цены. "У нас разные цены в разных регионах страны, разные перечни льготных лекарств. Человек, переезжая из одного региона в другой, может оказаться не льготником. Однако есть препараты, например, для лечения сахарного диабета, которые признаны льготными почти по всей стране", - сказала Т.Голикова.

Она также сообщила, что в этом году в регионах будет проведена отдельная проверка по обеспечению населения лекарствами, "отдельно посмотрим и на ситуацию с льготниками".