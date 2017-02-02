Кто и почему может списать деньги с банковской карты

2 февраля. FINMARKET.RU - В этом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией, когда с их зарплатных карточек или других банковских счетов спишут деньги за неоплаченные когда-то коммуналку, связь, налоги.

В прошлом году был принят закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные платежи, а такжеза телефонную связь. Закон значительно упростил процедуру взыскания некоторых долгов, а суды и судебные приставы начали принимать электронные документы. Это означает, что все стадии процесса - от подачи документов в суд до списывания денег с- могут пройти в электронном режиме, пишет "Российская газета"

Более того, вся операция по взысканию долгов может пройти за спиной человека. Так быть не должно, но может получиться, что положенные по закону уведомления не дойдут вовремя до человека, и он в один неприятный миг просто недосчитается денег на банковской карте.

Взыскание долгов в приказном порядке означает, что когда долги очевидны, не будет долгого разбирательства. Налоговая инспекция, управдом или сотовая компания могут просто принести документы в суд, и тот выпишет судебный приказ, а потом в дело вступят судебные приставы. И хотя по правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность, на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги.

Недавно пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства. В постановлении пленума отмечается, что приказной порядок обязателен для определенных категорий дел. В приказном производстве мировыми судьями принимаются требования до 500 тыс. рублей основного долга и всевозможных процентов, а арбитражными судами - до 400 тыс. рублей. Если должники долевые, то каждое из требований оценивается отдельно, и в дальнейшем выдается соответствующее число судебных приказов.

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать "нет", у гражданина будет только 10 дней со дня получения судебного приказа. Причем мотивы возражений объяснять необязательно. Сам факт того, что человек не согласен, - уже основание для отмены судебного приказа.

Фактически управдомы имеют право взыскать квартплату только за последние 3 года. Согласно Гражданскому кодексу, срок исковой давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут.

Строго говоря, судебные приказы на долги старше 3-х лет выписываться не должны. Но есть риск, что управдомы могут сделать вид, что не знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым платежкам 6-летней давности. В таком случае надо также подавать возражения, и приказ будет отменен.

В некоторых случаях закон допускает возможность восстановления срока на обжалование судебного приказа. Пропущенный по уважительной причине срок представления возражений относительно исполнения судебного приказа подлежит восстановлению мировым судьей, о чем указывается в определении об отмене судебного приказа.

В качестве соответствующих причин могут рассматриваться такие обстоятельства, как неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции, ввиду отсутствия должника в месте жительства, обусловленного болезнью, нахождением в командировке, отпуске, переездом в другое место жительства и другие.