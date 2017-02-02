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02 февраля 2017 года 09:42
Лазейки по уходу от налогов при банкротстве компаний могут закрыть
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - Налоговая служба предлагает свести к минимуму участие недобросовестных владельцев юрлиц в судах о банкротстве. Вместе с упрощенным порядком продажи их имущества эта мера может помочь государству получить с них задолженность по налогам, пишут "Известия", ссылаясь на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Юристы логику налоговой понимают, но предупреждают, что компании часто готовятся к банкротству заранее, поэтому эффект от предлагаемых мер может быть слабее ожиданий. Для решения этой задачи может быть разработано четыре группы мер, которые расширят возможности по продаже имущества должника и снизят влияние бенефициаров компаний на судебный процесс, рассказал "Известиям" официальный представитель ФНС. Судебная практика дел о банкротстве свидетельствует, что недобросовестные собственники ликвидирующихся компаний имеют возможности уйти от налогообложения. Для решения этой проблемы в ФНС разработали предложения, которые вместе с внесенными за последние полтора года в законодательство изменениями могут исправить ситуацию. Во-первых, в ФНС считают необходимым сделать процедуру торгов в банкротстве открытой и максимально простой, чтобы заинтересованный в имуществе должника мог быстро и без лишних бюрократических процедур купить актив, а вырученные деньги пошли бы в том числе на выплату налогов. Во-вторых, сама процедура банкротства должна проходить без определяющего участия акционеров компании и аффилированных лиц, которые часто отстаивают свои интересы всеми правдами и неправдами. В-третьих, ФНС предлагает привлекать истинных бенефициаров к ответственности вне зависимости от того, находятся они в России или за ее пределами.
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Ключевые слова: Россия, банкротство, налоги
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