Лазейки по уходу от налогов при банкротстве компаний могут закрыть

2 февраля. FINMARKET.RU - Налоговая служба предлагает свести к минимуму участие недобросовестных владельцев юрлиц в судах о банкротстве. Вместе с упрощенным порядком продажи их имущества эта мера может помочь государству получить с них задолженность по налогам, пишут "Известия", ссылаясь на представителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Юристы логику налоговой понимают, но предупреждают, что компании часто готовятся к банкротству заранее, поэтому эффект от предлагаемых мер может быть слабее ожиданий.

Для решения этой задачи может быть разработано четыре группы мер, которые расширят возможности по продаже имущества должника и снизят влияние бенефициаров компаний на судебный процесс, рассказал "Известиям" официальный представитель ФНС.

Судебная практика дел о банкротстве свидетельствует, что недобросовестные собственники ликвидирующихся компаний имеют возможности уйти от налогообложения. Для решения этой проблемы в ФНС разработали предложения, которые вместе с внесенными за последние полтора года в законодательство изменениями могут исправить ситуацию.

Во-первых, в ФНС считают необходимым сделать процедуру торгов в банкротстве открытой и максимально простой, чтобы заинтересованный в имуществе должника мог быстро и без лишних бюрократических процедур купить актив, а вырученные деньги пошли бы в том числе на выплату налогов.

Во-вторых, сама процедура банкротства должна проходить без определяющего участия акционеров компании и аффилированных лиц, которые часто отстаивают свои интересы всеми правдами и неправдами.

В-третьих, ФНС предлагает привлекать истинных бенефициаров к ответственности вне зависимости от того, находятся они в России или за ее пределами.