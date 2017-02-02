Москва хочет повысить штрафы за несанкционированную торговлю в 10 раз

2 февраля. FINMARKET.RU - Минюст готовит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят столичным властям увеличить до 50 000 руб. размер штрафов для граждан за нарушения в области торговли и благоустройства, пишут "Ведомости". Разработка законопроекта, объясняют в пресс-службе Минюста, связана с широким распространением в Москве незаконной торговли вне специально отведенных мест. Такаяне только ухудшает облик столицы, но и наносит значительный ущерб ее экономике, способствует развитию недобросовестной конкуренции, незаконной трудовой миграции и, как следствие, усугубляет криминогенную обстановку в городе. Конкретный размер штрафа будет устанавливаться законодательством Москвы, уточняет Минюст. Пресс-служба правительства Москвы не ответила на запрос "Ведомостей".

Вопрос о повышении штрафов обсуждается уже около года, знает депутат Мосгордумы Андрей Клычков (КПРФ), сейчас они не могут превышать 5000 руб. Больше всего, по его словам, столичные власти беспокоят попрошайничество, которое воспринимается как большое социальное зло, и несанкционированная торговля у транспортных узлов. Хотя вместо того, чтобы бороться с продающими у метро плоды дачных участков бабушками, столичным властям следовало бы позаботиться о возможностях для легальной частной торговли, считает депутат. Например, уйти от профанации под названием «ярмарка выходного дня», на участие в которой надо подавать заявку чуть ли не за год. Стремление Москвы вводить более высокие в сравнении с другими регионамиобъяснимо, рассуждает Клычков: доходы здесь также выше, чем в целом по стране. Однако это ведет к размыванию принципов федерализма, предупреждает депутат, получается "государство в государстве".