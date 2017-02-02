.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Бизнес сформулировал предложения по росту экономики
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

02 февраля 2017 года 08:49

Бизнес сформулировал предложения по росту экономики

 0
Алексей Дружинин/ТАСС
Алексей Дружинин/ТАСС
2 февраля. FINMARKET.RU - "Большая четверка" предпринимательских объединений — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Опора России" и "Деловая Россия" — направила в Минэкономики свои предложения к плану действий правительства по повышению темпов роста экономики на 2017-2025 годы, сообщает "Коммерсантъ".

План действий поделен на пять тематических разделов: улучшение делового климата, повышение эффективности крупных инвестпроектов, наращивание объема несырьевого экспорта, развитие малого бизнеса, повышение эффективности господдержки отраслей экономики.

Предложения в 149 пунктах выглядят как меры на ближайшую перспективу, с помощью которых бизнес надеется залатать старые законодательные дыры и решить давно известные проблемы. Это, например, страхование вкладов малого бизнеса, введение оценки регулирующего действия для законопроектов при втором чтении в Госдуме, необходимость принятия закона о контроле и надзоре.

Есть, впрочем, и новые предложения, пишет "Ъ". Одним из самых проработанных разделов выглядит налоговый — в нем предприниматели просят снижения фискальной нагрузки. Радикальнее всего выглядят предложения РСПП — крупный бизнес хочет заморозить налоги и принципы их исчисления на ближайшие десять лет. Также РСПП предлагает продлить мораторий на введение новых неналоговых платежей до 2025 года (после формирования их реестра) и определить предельный уровень фискальной нагрузки, обеспечивающий инвестиционную привлекательность бизнеса. Все бизнес-объединения выступают за прямую инвестльготу в размере 50% от налога на прибыль — для поощрения затрат компаний на модернизацию.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    Россия,  экономика,  бизнес,  стратегия

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.