Россияне ездят за границу не чаще раза в год

1 февраля. FINMARKET.RU - За два года экономического кризиса число россиян, ездящих в отпуск за рубеж более одного раза в год, резко снизилось. Такие данные привели опрошенные "Коммерсантом" турагенты. По оценкам представителя "ОнлайнТур" Игоря Блинова, если до начала девальвации рубля в конце 2014 года доля клиентов компании, выезжавших за рубеж не менее двух раз, была 40%, то теперь она около 20%. Похожие данные приводят в сети "Горячие туры": в зависимости от агентства, число часто путешествующих клиентов за два года сократилось на 30-50%. В Level.Travel говорят о менее серьезном спаде: если в 2014 году два раза в год за границу выбирались 14% клиентов компании, то в 2016 году этот показатель сократился до 11%.

Падение частоты путешествий россиян фиксируют и туроператоры. Гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин говорит, что в его компании число клиентов, путешествующих несколько раз в год, за кризис упало на 30-50%. Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова, впрочем, считает, что эта тенденция свойственна только экономичному и среднему сегментам. "Среди клиентов, предпочитающих отдых уровня VIP, за прошедшие два года мы не отмечаем уменьшения частоты ежегодных поездок: для этой категории туристов стоимость отдыха не имеет принципиального значения",— отметила Т.Белова. С ней согласен гендиректор "ВИП сервиса" Дмитрий Горин. "В недорогом сегменте те, кто раньше выбирался за рубеж три-четыре раза в год, теперь сокращают число поездок лишь до летнего путешествия на море",— сказал Д.Горин. По его мнению, такая ситуация оказала прямое влияние на общее количество выезжающих за рубеж россиян: если в 2014 году их было 17 млн человек, то по прогнозным итогам 2016 года их будет меньше почти в два раза — 9 млн человек.

Несмотря на негативные тенденции последних двух лет, участники рынка рассчитывают на постепенное восстановление показателей. Так, Д.Горин ожидает, что частота поездок путешественников вырастет уже в этом году:. Оптимизма коллег не разделяет С.Ромашкин. По его мнению, говорить о росте частоты поездок путешественников можно будет только при реальном росте доходов россиян или появления у них потребительной уверенности: "Сейчас никаких предпосылок для этого нет".