Физлицам определят предельный уровень долговой нагрузки

1 февраля. FINMARKET.RU - Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам. Первый консультативный доклад на эту тему может быть опубликован в первом полугодии, сообщила "Известиями" первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Предполагается не только ограничить права кредитных организаций, но и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

Банк России уже создал специальную рабочую группу по проработке этого вопроса, рассказала газете К.Юдаева. Пол ее словам, группой руководит советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования Алексей Симановский

Мнения участников рынка об уровне предельной долговой нагрузки в целом сходятся, но детали механизма требуют проработки, уверены они. Президент ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода. Соответствующее предложение он планирует направить в ЦБ.

В идеале DTI должен быть на уровне 30–35%, но не должен превышать 50%, соглашается с главой АРБ директор юридического департамента Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Виктория Белых. В то же время, указывает она, для запуска нового индикатора недостаточно одной лишь информации о наличии у человека кредитов.

"Чтобы норма не носила запретительный характер для потребительского кредитования, банкам и МФО должен быть доступен инструмент объективной оценки уровня закредитованности заемщика, который будет демонстрировать, насколько он способен исполнять свои обязательства", — отметила представитель ОКБ.

Идея о DTI имеет и ряд спорных моментов, считают эксперты. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Например, для заемщика с доходом в 10 тыс. рублей долговая нагрузка в 30% предполагает, что на остальные нужды после выплаты кредитов у него остается 7 тыс. рублей, то есть практически недостаточная для существования сумма, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом для заемщика с доходом в 60 тыс. рублей аналогичный показатель долговой нагрузки достаточно комфортен, так как у него после выплаты кредитов остается 42 тыс. рублей.

Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.