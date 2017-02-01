Правила лишения должников единственного жилья могут изменить

1 февраля. FINMARKET.RU - Минюст готов внести изменения в проект закона о лишении должников единственного жилья, опубликованный для общественного обсуждения в начале января, пишут "Ведомости". В частности, как сообщил на "нулевых чтениях" в Общественной палате во вторник замдиректора департамента Минюста Денис Новак, Минюст, вероятно, сделает плавающим размер долга, при котором возможноединственного жилья: "Чемдороже, тем ниже должен быть процент, например 0,5%, а для дешевого жилья он должен доходить до 30–40%". "Идеальным вариантом" было бы сначала предоставлять должнику новое помещение и лишь потом продавать очищенное от обременений жилье, полагает он.

Одна из главных проблем в том, что покупатели будут бояться приобретать жилье должников, ведь они там будут жить, пока не подберут новое, считает член Общественной палаты Лидия Михеева:

По словам замдиректора Федеральной службы судебных приставов Татьяны Игнатьевой, "масштаб бедствия не так велик" – аресты и ограничения на распоряжение единственным жильем содержатся не более чем в 20 000 из 80 млн исполнительных производств. Представитель Сбербанка Евгений Акимов тоже призвал учесть интересы человека, выкупившего квартиру должника: покупатели могут не захотеть долго ждать, пока должник выедет из квартиры, поэтому одним из решений может стать предоставление кредитору права самому приобрести эту квартиру. Росимущество поддерживает идею законопроекта, но считает, что он нуждается в уточнении: в частности, нужна гарантия, что должник купит квартиру на полученные деньги, сказала представитель ведомства Марина Ивановская. В случае расторжения сделки новым покупателем из-за задержки сроков расходы ложатся на бюджет, напомнила она.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Алексей Саватюгин в целом идею закона поддержал, но тоже выступил за его доработку. С начала 2000-х гг. был бум потребительского кредитования, но если изначально был баланс между правами кредиторов и заемщиков, то после кризиса именно права кредиторов подверглись сокращению, добавил он.

Юристы высказались резко против принятия проекта в нынешнем виде. По мнению члена Общественной палаты Волгоградской области Светланы Казаченок, в нем есть коррупциогенные элементы, не учитываются интересы членов семьи должника, не прописаны права инвалидов, которые имеют право на дополнительную площадь. Нужно также увеличить нормы жилья, поскольку, к примеру, в Волгоградской области под закон может подпасть даже однокомнатная квартира. Юрист Игорь Матвеев предложил сначала опробовать, как законопроект работает на отдельных категориях – в частности, на неплательщиках алиментов.