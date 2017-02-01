Минстрой предложил отказаться от жилья экономкласса

1 февраля. FINMARKET.RU - В России скоро могут перестать строитьэкономкласса. Такие поправки подготовило и опубликовало для общественного обсуждения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Для обозначения недорогих квадратных метров предлагается использовать такое понятие, как стандартное жилье. Глава Минстроя Михаил Мень упоминал, что именно этот термин применяется во всем мире. К тому же пресловутый "экономкласс", по его словам, часто ставит в тупик переводчиков на международных конференциях. Им сложно понять, что на самом деле имеется в виду, и объяснить это присутствующим. Поэтому Минстрой решился на замену.

Однако отказ от использования термина жилья экономкласса вовсе не означает, что в России перестанут строить для нуждающихся недорогое жилье с господдержкой. Как заявили "Российской газете" в министерстве строительства, речь идет о простой замене понятий.

Сейчас "экономкласс" по Минстрою - это квартира площадью от 20 до 150 квадратных метров или дом площадью до 200 квадратных метров со всеми коммуникациями, счетчиками воды и электричества, сантехникой, плитой.

Критерии установлены для застройщиков, которые возводят дома в рамках федеральной программы "Жилье для российской семьи". Стоимость квадратного метра в этом случае не должна превышать 35 тысяч рублей.

Эти параметры остаются в силе. Хотя не исключено, что в перспективе корректировки могут внести и в них. М.Мень, к примеру, ранее заявлял, что нужно отказаться от ограничений по минимальной площади квартир и строить в том числе и такое жилье, которое будет доступно даже студенту.

Эксперты полагают, что предложение отказаться от использования термина "жилье экономкласса" в пользу стандартного без изменения требований к самому жилью - это не более чем "маркетинговый" ход. По словам Марии Литинецкой, управляющего партнера "Метриум Групп", понятие "эконом" в массовом сознании имеет негативную окраску, а вот "стандарт" - более "демократичное" и социально направленное.

Кстати, отмечает "РГ", застройщики, которые работают на рынке по собственным правилам и не используют классификацию Минстроя, как утверждают эксперты, уже давно и по собственной инициативе начали отказываться от массового строительства жилья экономкласса. "В Москве экономкласс стал вымирающим видом: 98% проектов массового сегмента относятся к комфорт-классу, который обладает более высокими характеристиками", - констатирует М.Литинецкая.

Понятие - комфорт-класс появилось не так давно, его принес с собой бурный подъем рынка после кризиса 2008-2009 годов. "Для эконом-класса характерна типовая архитектура, стандартная отделка мест общего пользования, черновая отделка квартир, применение самых бюджетных материалов и технологических коммуникаций", - уточняет М.Литинецкая.

Впрочем, единой классификации жилья на российском рынке все равно сейчас нет. Каждый девелопер использует свою собственную и классифицирует проекты так, как сам это понимает. В результате многие проекты часто просто "меняют вывеску", мигрируя из экономического в более высокий комфорт-класс. Характеристики при этом сохраняются прежние.