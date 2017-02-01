На российском рынке ожидается дефицит риса

1 февраля. FINMARKET.RU - В России в текущем сезоне может образоватьсяриса.

По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 1,07 млн тонн риса, что соответствует уровню прошлого года. Но из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, тогда как годом ранее достигал 65%, рассказали "Коммерсанту" участники рынка.

Одной из причин возможного возникновения дефицита риса собеседник газеты в отрасли называет низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия.

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в прошлом сезоне они сохранялись на уровне 30 тыс. руб. за тонну, в этом опустились до 25-26 тыс. руб. При этом, отмечает он, у производителей отсутствует стимул расширять посевы из-за роста валютных издержек на технику, средства защиты растений и удобрения. Рентабельным бизнес можно считать при внутренней цене от 34 тыс. руб. за тонну риса, утверждает господин Радченко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, впрочем, говорит, что цены на отечественныйначали динамично расти после Нового года: сейчас они составляют 31,7 тыс. руб. за тонну.

Низкая цена на внутреннем рынке вынуждает производителей наращивать экспортные поставки, говорит представитель крупного российского производителя риса. Это подтверждает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов: по его подсчетам, в первые пять месяцев сезона (июль--ноябрь 2016 года) в Россию было импортировано 50 тыс. тонн риса, тогда как на экспорт было отправлено 74 тыс. тонн. Годом ранее за аналогичный период в страну ввезли 74 тыс. тонн риса при экспорте примерно 35 тыс. тонн.

Негативная для производителей конъюнктура может привести в 2017 году к сокращению посевов риса и росту цен до 40 тыс. руб. за тонну, считает один из отечественных производителей риса. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что не видят оснований для дефицита на рынке риса.

По данным Росстата, в 2016 году средние розничные цены на рис в России снизились на 0,1-1%. Опрошенные "Коммерсантом" ритейлеры официально не комментируют ситуацию с ценами на рис. Но собеседник в крупной розничной сети признает, что в конце 2016 года у российских производителей были некоторые проблемы с поставками, но они не носили системного характера.