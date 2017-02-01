.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 2 февраля составил 59,9858 руб.
01 февраля 2017 года 08:11
Принято концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
|1
Станислав Красильников/ТАСС
1 февраля. FINMARKET.RU - На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, рассказали "Известиям" несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству. "Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - сказал один из них. Сейчас на повестке два других вопроса - когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Один из источников "Известий" напомнил, что в "Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года" поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски. Источник газеты, близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. "Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года", - сказал он. Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники "Известий". Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, рассказали источники "Известий". В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал "Известиям" один из участников правительственных совещаний. В пресс-службе Минтруда изданию заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Возможно, за основу будет принят опыт госслужащих, предполагает один из собеседников "Известий". Как сообщалось, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих (изменения коснутся, по расчетам ПФР, около 70 тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на пенсию). Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на шесть месяцев в год.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Роман 01.02.2017
"Сейчас на повестке два других вопроса - когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы."- Это, как если муж хочет сказать жене о наличии любовницы, которая уже давно имеется, но жена вроде кормит, и домашнюю работу как то делает. Уже право достали
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.