Принято концептуальное решение о повышении пенсионного возраста

1 февраля. FINMARKET.RU - На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионныйили нет, рассказали "Известиям" несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству.

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", - сказал один из них.

Сейчас на повестке два других вопроса - когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Один из источников "Известий" напомнил, что в "Основных направлениях деятельности правительства на период до 2018 года" поставлена задача проработать и обсудить на различных общественных площадках проблему повышения пенсионного возраста, возможные параметры и риски.

Источник газеты, близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

"Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года", - сказал он.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники "Известий". Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным - с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант - выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет, рассказали источники "Известий".

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал "Известиям" один из участников правительственных совещаний.

В пресс-службе Минтруда изданию заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято.

Возможно, за основу будет принят опыт госслужащих, предполагает один из собеседников "Известий". Как сообщалось, с 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих (изменения коснутся, по расчетам ПФР, около 70 тыс. чиновников, которые в ближайшее время должны будут выйти на пенсию). Требуемый возраст для назначения им страховойбудет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на шесть месяцев в год.