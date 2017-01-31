"ВКонтакте" требует запретить сбор данных для банков

31 января. FINMARKET.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" недовольна тем, что ее используют в коммерческих целях: на основе информации из открытых профилей компании оценивают кредитоспособность пользователей и продают этибанкам.

ООО "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) подало в Арбитражный суд Москвык ООО "Дабл" (работает под брендом Double Data) и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ), требуя обязать их прекратить использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг, пишет "Коммерсант" . За нарушение исключительных прав социальная сеть требует взыскать с Double Data и НБКИ символическую компенсацию - по одному рублю.

Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных Double Data: они позволяют оценить кредитоспособность заемщиков по данным из "ВКонтакте". Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных социальной сети, где около 407 млн профилей, фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни сеть "ВКонтакте", ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.

В пресс-службе Mail.ru Group сообщили "Ъ", что технологии, используемые Double Data, подразумевают создание множества технических запросов к социальной сети, "что в конечном итоге может негативно повлиять на скорости отклика для обычных пользователей, а также копирование, обработку и продажу контента, в том числе аудио, видео, фото".

Гендиректор Double Data Максим Гинжук считает претензии "ВКонтакте" способом конкурентной борьбы, напоминая, что в 2016 году Mail.ru Group начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков для российских банков. По его мнению, если пользователь сделал данные открытыми - "это его право и никто не должен монополизировать их использование".

Социальный скоринг, то есть анализ информации из профиля, фото и статусов друзей для составления портрета клиента, используют многие компании ив мире.

И если опрошенные "Коммерсантом" эксперты не смогли вспомнить похожие судебные прецеденты в России, то в других странах уже возникали претензии к подобным сервисам.

Как считают в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ), "ВКонтакте" подняла важный для интернет-индустрии вопрос, который нуждается в глубочайшей проработке и отраслевом обсуждении.