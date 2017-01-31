Земле в залоге назначат справедливую цену

31 января. FINMARKET.RU - Банки могут обязать оценивать землю, переданную им в качестве залога, как минимум в 80% от ее кадастровой стоимости. Такие поправки в законодательство подготовили в аграрном комитете Госдумы. Сейчас банки назначают цену из собственных соображений, и она зачастую не совпадает с ожиданиями сельхозпроизводителей. Для аграриевпорой является единственным полноценным залогом для получения кредита.

Как рассказал "Известиям" зампред аграрного комитета Госдумы, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников, депутаты предлагают банкам брать за основу 80% от кадастровой стоимости земельных участков, когда участок рассматривается в качестве залога по кредиту. Соответствующие поправки вносятся в законопроект об оценке сельхозземель, дожидающийся рассмотрения в Госдуме еще с 2012 года.

Сегодня банки оценивают землю по собственным методикам.

"Кто как хочет, тот так и оценивает. Как банк оценил, так и берет. Мы хотим навести порядок, чтобы существовали какие-то общие для всех правила игры, чтобы исключить элемент самостийности банков в этом вопросе," — пояснил Владимир Плотников.

Он отметил, что сейчас с учетом и оценкой земельных участков в стране ситуация в целом обстоит плачевно.

"Надо описать границы участков, оценить качество земли, удаленность от населенных пунктов, инфраструктуру. Так давайте наконец начнем создавать рыночный механизм. Мы всё равно к этому рано или поздно придем, как это делают во всем мире", — призвал парламентарий.