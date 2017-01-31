За прогулки в природных парках хотят взимать плату

31 января. FINMARKET.RU - В России за прогулки и катание на лыжах по территориям природных парков регионального значения предлагают взимать плату. И, если инициатива будет поддержана, платными могут стать входы во многие городские, ведь они нередко имеют статус особо охраняемых природных территорий региона.

Инициатива брать деньги за отдых в "городском лесу" пришла в Госдуму из Мурманской области в виде законопроекта, подготовленного региональными депутатами, пишет "Российская газета" . В нем так и написано: надо дать регионам право брать плату за посещения людьми природных парков в целях туризма и отдыха, а стоимость входного билета должен устанавливать высший исполнительный орган власти в субъекте.

За посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения - заповедников, нацпарков - и сейчас часто надо платить, в среднем 100 руб. Закон позволяет вводить платность посещения для федеральных парков и заповедников. Но, как отмечают эксперты, федеральные заповедники и нацпарки создаются в целях охраны уникальных краснокнижных животных или растений, уникальных ландшафтов, сохранившихся в первозданном виде, здесь есть еще какие-то необычные природные особенности, которые нужно оберегать, пояснили "РГ" в Минприроды России.

Региональные парки также охраняются, бывает имеют довольно жесткий режим посещения, но все-таки по уровню экологической ценности федеральным территориям они уступают, часто они находятся в городской черте и вопрос платности посещения в этом случае требует тщательной проработки. По этой причине в представленной редакции в МПР поправки не поддержали.

По мнению руководителя программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимира Кревера, желание регионов брать плату за вход на ООПТ понятно, но эта мера пока преждевременна.

Во-первых, платный вход должен быть обоснованным. Если люди платят за билет, значит, на территории должны быть экологические дорожки, наглядная система навигации с информацией о том, где человек проходит и что он перед собой видит, платные туалеты и места для стоянок. Если такой инфраструктуры нет, значит, плату брать не за что. А во-вторых, для местных жителей, с детства посещающих лес, ставший "заповедным", и привыкших купаться в текущей по нему реке, вход в любом случае должен оставаться бесплатным.

Кстати, людям, проживающим в деревнях, находящихся вблизи национальных парков и других федеральных ООПТ, платить за вход в них не надо - это предусмотрено законодательством. Механизм реализации этой нормы сейчас прорабатывается "особыми" территориями.