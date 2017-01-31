Лекарства из-за новой маркировки могут подорожать на 20%

31 января. FINMARKET.RU - Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов QR-кодами может привести к повышению цен. Максимальный ценовой прирост может дойти до 20%, показало исследование Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), в котором локально рассчитали предварительные затраты производителя. Об этом "Известиям" рассказала исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

"На площадке локального производителя нами произведен предварительный расчет затрат, который показал, чтона лекарства вырастут от 10–12% плюс затраты по всей товаропроводящей цепи, что вызовет рост цен в целом на 15–20%", — рассказала Игнатьева.

Тем временем пилотный проект по маркировке, призванный защитить фармацевтический рынок от контрафакта, стартует уже 1 февраля, а обязательными QR-коды на лекарствах планируется сделать с 1 января 2018 года, пишут "Известия".

По ее словам, механизм нанесения двухмерного штрихового кода требует от производителя дополнительных затрат на новое оборудование. Например, для оптового и розничного звеньев требуется как минимум прибор для считывания QR-кода, а по всей товаропроводящей цепи — дополнительный штат сотрудников и программное обеспечение. Всё это, по мнению производителей, может привести к существенным затратам.

В Росздраве газете уточнили, что в пилотном проекте примут участие 23 производителя лекарственных средств, 4 крупнейших фармацевтических дистрибутора, свыше 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами. Пилотный проект стартует в шести регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской и Белгородской областях.

"На начальном этапе эксперимента маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов", — отметили в Росздраве.