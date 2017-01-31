.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
31 января 2017 года 08:35
ЦБР и АСВ получат иммунитет в спорах с банкирами
|1
YAY/ТАСС
31 января. FINMARKET.RU - Сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей. Соответствующие предложения Минфин внес в проект поправок в закон о страховании вкладов. Осенью аналогичные поправки Минфин предложил в закон о ЦБ: его служащие (перечень утверждает совет директоров регулятора) не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий. Они лишаются иммунитета, лишь если суд установит их виновность в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышение либо факт коррупционного преступления. Аналогичные условия предлагаются и для АСВ, перечень сотрудников также установит совет директоров госкорпорации, пишут "Ведомости". Среди сотрудников ЦБ иммунитетом наделены председатель, его замы, члены совета директоров, главные аудитор и бухгалтер, директора и начальники департаментов, генеральный инспектор, статс-секретарь, руководители секретариата, аппарата ЦБ и пресс-службы. Не получится преследовать в суде и начальников главных управлений, их замов и управляющих отделениями. Для сотрудников АСВ списка пока нет. Как говорится в уведомлении о начале разработки проекта, поправки соответствуют основополагающим принципам надзора Базельского комитета. Они должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре. "Сотрудники АСВ, как и ЦБ, принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков, и ряд лиц, например, из числа собственников рухнувших банков могут посчитать их неверными, - объясняет замминистра финансов, член совета директоров АСВ Алексей Моисеев. - Ряд сделок агентство может признать недействительными и развернуть. По словам А.Моисеева, поправки обсуждались еще до того, как был внесен законопроект о переходе АСВ под контроль ЦБ. Решения ЦБ нередко вызывают недовольство банкиров и других участников рынка. Служащие ЦБ принимают решения о применении к поднадзорным различных мер воздействия: выдают предписание о доначислении резервов, ограничивают прием вкладов, требуют заменить активы и др. Принимают они и более радикальные решения - например, об ограничении или отзыве лицензии, о финансовом оздоровлении. Между тем полной защиты регуляторам поправки не дают.
.
Ключевые слова: ЦБ, АСВ, ответственность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
oleg_km 31.01.2017
Ну да, ну да. Как в истории с Пробизнесбанком. Сначала остановили платежи, потом вывели себе, потом всем остальным клиентам простили оставшиеся долги. Не понятно только кто для кого: АСВ для страны или страна для АСВ?
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.