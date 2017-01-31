ЦБР и АСВ получат иммунитет в спорах с банкирами

31 января. FINMARKET.RU - Сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей. Соответствующие предложения Минфин внес в проект поправок в закон о страховании вкладов.

Осенью аналогичные поправки Минфин предложил в закон о ЦБ: его служащие (перечень утверждает совет директоров регулятора) не могут быть привлечены к ответственности за принятые решения, в том числе после прекращения их полномочий. Они лишаются иммунитета, лишь если суд установит их виновность в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышение либо факт коррупционного преступления. Аналогичные условия предлагаются и для, перечень сотрудников также установит совет директоров госкорпорации, пишут "Ведомости"

Среди сотрудниковиммунитетом наделены председатель, его замы, члены совета директоров, главные аудитор и бухгалтер, директора и начальники департаментов, генеральный инспектор, статс-секретарь, руководители секретариата, аппарата ЦБ и пресс-службы. Не получится преследовать в суде и начальников главных управлений, их замов и управляющих отделениями. Для сотрудников АСВ списка пока нет.

Как говорится в уведомлении о начале разработки проекта, поправки соответствуют основополагающим принципам надзора Базельского комитета. Они должны гарантировать защиту служащих от ответственности за непреднамеренные ошибки при принятии решений, оградить их от необоснованных преследований и способствовать беспрепятственной деятельности. Предполагается, что поправки вступят в силу в декабре.

"Сотрудники АСВ, как и ЦБ, принимают решения в рамках процедур по банкротству и ликвидации банков, и ряд лиц, например, из числа собственников рухнувших банков могут посчитать их неверными, - объясняет замминистра финансов, член совета директоров АСВ Алексей Моисеев. - Ряд сделок агентство может признать недействительными и развернуть.

По словам А.Моисеева, поправки обсуждались еще до того, как был внесен законопроект о переходе АСВ под контроль ЦБ.

Решения ЦБ нередко вызывают недовольство банкиров и других участников рынка. Служащие ЦБ принимают решения о применении к поднадзорным различных мер воздействия: выдают предписание о доначислении резервов, ограничивают прием вкладов, требуют заменить активы и др. Принимают они и более радикальные решения - например, об ограничении или отзыве лицензии, о финансовом оздоровлении.

Между тем полной защиты регуляторам поправки не дают.