Россияне по-прежнему боятся международных конфликтов и роста цен

30 января. FINMARKET.RU -россиян, связанные с международными конфликтами, а также с ростом цен, остались главными факторами, создающими наибольшее напряжение в обществе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тем не менее индекс страхов по первой проблеме в ноябре-декабре снизился до 14 пунктов с 23 пунктов (п.) в январе 2016 г. Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений, снизился в декабре до минимального значения в 2016 г. - 10 п. – против 19 п. в начале года. При этом в ноябре этот показатель составлял 17 п.

Индекс страхов роста преступности в декабре опустился до минус 1 п. с 3 п. в январе прошлого года. Меньше стали беспокоить и внутренние беспорядки, конфликты (минус 7 п. в декабре против 0 п. в начале прошлого года). За год стали меньше беспокоить возможные проблемы со здоровьем, получением медицинской помощи. Опасения по этому поводу сократились до минус 8 п. по сравнению с минус 3 п. в январе 2016 года.

Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т.п. существенно ниже, чем по названным выше проблемам: соответствующий индекс равен минус 18 п. против минус 8 п. в январе. Индекс страхов потери работы в последние полгода не демонстрировал значимой динамики, а в декабре составил минус 29 п., снизившись с минус 23 п. в январе 2016 года.

Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге "страхов": соответствующий показатель индекса в декабре составил минус 50 п.

"Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог – ослабление актуальности доминантных страхов", отметил руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе вопроса "Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?", измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от минус 100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Инициативный всероссийскийВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек.