Плата за аренду земли: как лучше рассчитывать

30 января. FINMARKET.RU - Всчитают, что в РФ ограничивать способы расчета арендной платы не нужно. Об этом говорится в ноябрьском письме министерства премьеру Дмитрию Медведеву.

Президент РФ Владимир Путин еще год назад поручил правительству решить, нужно ли подготовить единую методику расчета арендной платы за землю, ограничивать ее повышение и дать арендаторам дополнительные гарантии. Сейчас собственники (федеральный центр, регионы, муниципалитеты) начисляют плату разными способами, пишут "Ведомости"

В своем письме Минэкономразвития отмечает, что в большинстве случаев аренднаяоснована на кадастровой стоимости участка, порядок определения которой будет ужесточен после вступления в силу закона о государственной кадастровой оценке. А если установить предельную плату, то не будут учитываться возможные изменения, такие как улучшение инфраструктуры, или изменение категории участков - включение в границы Москвы, пишет Минэкономразвития. Кроме того, это дорого - понадобится сложная система коэффициентов, учитывающих развитие регионов, виды разрешенного использования участков, доходность деятельности, осуществляемой на них, объясняет представитель Минэкономразвития.

Однако позиция Минэкономразвития противоречит интересам предпринимателей, говорится в январском письме президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина первому вице-премьеру Игорю Шувалову. ТПП предлагает разработать единую методику.

Иногда арендные платежи достигают астрономических сумм, но экономически необоснованны, передал через пресс-службу С.Катырин, в регионах ситуация - кто в лес, кто по дрова. Как говорится в материалах ТПП, направленных И.Шувалову, напрямую арендная плата зависит от кадастровой стоимости только в 39% случаев, в 28% случаев используются дополнительные факторы, из-за которых плата регулярно повышается.

Омбудсмен по кадастру, земельным отношениям и имущественным правам Марина Карпова согласна, что иногда ставки экономически необоснованны. В некоторых муниципалитетах есть коэффициент, зависящий от наполнения местного бюджета - мало денег в бюджете, арендная плата выше, говорит она, предпринимателям приходится бороться в судах. В 83% случаев основой для определения платы является изменение кадастровой стоимости, не согласен представитель Минэкономразвития.

Если арендная плата будет экономически обоснованной, поступления в местные бюджеты не сократятся, а увеличатся - за счет роста собираемости и вовлечения новых участков в хозяйственный оборот, передал через представителя председатель комитета ТПП по недвижимости Александр Каньшин.