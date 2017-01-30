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30 января 2017 года 10:20
Плата за аренду земли: как лучше рассчитывать
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Валерий Матыцин /ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития считают, что в РФ ограничивать способы расчета арендной платы не нужно. Об этом говорится в ноябрьском письме министерства премьеру Дмитрию Медведеву. Президент РФ Владимир Путин еще год назад поручил правительству решить, нужно ли подготовить единую методику расчета арендной платы за землю, ограничивать ее повышение и дать арендаторам дополнительные гарантии. Сейчас собственники (федеральный центр, регионы, муниципалитеты) начисляют плату разными способами, пишут "Ведомости". В своем письме Минэкономразвития отмечает, что в большинстве случаев арендная плата основана на кадастровой стоимости участка, порядок определения которой будет ужесточен после вступления в силу закона о государственной кадастровой оценке. А если установить предельную плату, то не будут учитываться возможные изменения, такие как улучшение инфраструктуры, или изменение категории участков - включение в границы Москвы, пишет Минэкономразвития. Кроме того, это дорого - понадобится сложная система коэффициентов, учитывающих развитие регионов, виды разрешенного использования участков, доходность деятельности, осуществляемой на них, объясняет представитель Минэкономразвития. Однако позиция Минэкономразвития противоречит интересам предпринимателей, говорится в январском письме президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина первому вице-премьеру Игорю Шувалову. ТПП предлагает разработать единую методику. Иногда арендные платежи достигают астрономических сумм, но экономически необоснованны, передал через пресс-службу С.Катырин, в регионах ситуация - кто в лес, кто по дрова. Как говорится в материалах ТПП, направленных И.Шувалову, напрямую арендная плата зависит от кадастровой стоимости только в 39% случаев, в 28% случаев используются дополнительные факторы, из-за которых плата регулярно повышается. Омбудсмен по кадастру, земельным отношениям и имущественным правам Марина Карпова согласна, что иногда ставки экономически необоснованны. В некоторых муниципалитетах есть коэффициент, зависящий от наполнения местного бюджета - мало денег в бюджете, арендная плата выше, говорит она, предпринимателям приходится бороться в судах. В 83% случаев основой для определения платы является изменение кадастровой стоимости, не согласен представитель Минэкономразвития. Если арендная плата будет экономически обоснованной, поступления в местные бюджеты не сократятся, а увеличатся - за счет роста собираемости и вовлечения новых участков в хозяйственный оборот, передал через представителя председатель комитета ТПП по недвижимости Александр Каньшин.
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Ключевые слова: земля, аренда, плата, Минэкономразвития
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