Самыми выгодными в 2016 году оказались вклады и акции

30 января. FINMARKET.RU - Среди банковских вкладов единственными, которые принесли реальные доходы в 2016 году, оказались рублевые, свидетельствуют данные рейтинга, составленного аналитиками компании "ФинЭкспертиза". Номинальнаяпо долларовым депозитам показала 2,7%. Однако на курсовой разнице при покупке валюты в начале года и продаже в конце 2016-го и инфляции владельцы долларовых вкладов потеряли 25,25%. Та же ситуация с евро - потери обошлись в 29,38 процента. Не оправдали надежд драгметаллы. Стоимость обезличенных металлических счетов (ОМС) в золоте, серебре и платине пала на треть.

Самыми невыгодными оказались наличные сбережения. У владельцев рублевого кеша они обесценились на величину инфляции (-5,4%). Доллары из-за курса потеряли 27,26%, евро - 25,92%. С учетом инфляции - еще сильнее.

"Банковские вклады в рублях сегодня один из самых надежных инструментов инвестирования. Они позволяют не только сохранять сбережения, но и приумножать", - сообщила "Российской газете" генеральный директор "ФинЭкспертизы" Нина Козлова.

Вложения в недвижимость в годовой перспективе также не показали рост. В целом по России падение стоимости кв. метра недвижимости составило 6,6%. Более того: вложения в инвестиционные квартиры в большинстве регионов не смогли взять даже "инфляционный барьер", хотя в долгосрочной перспективе вполне могут реабилитироваться , констатируют авторы исследования.

Только 12 регионов показали номинальную доходность. За год стоимость квадратного метра там чуть выросла. Однако инфляция съела доход за исключением Брянской области и Камчатского края. Там доходность инвестиций преодолела планку в 10,3 и 3,2% соответственно.

Между тем самый большой навар принесли в 2016 году своим хозяевам ценные бумаги российских компаний. Реальную доходность в 27,6% показал фондовый рынок - фонды акций, фонды смешанных инвестиций и фонды облигаций.

Финансовый аналитик Сергей Суверов объясняет этот рекорд ростом нефтяных цен во второй половине 2016 года. Кроме того, правительство обязало госкомпании увеличить выплаты дивидендов до 50% от чистой прибыли. А чем больше компании платят дивидендов, тем выше цена акций, напоминает С.Суверов. Третий фактор - улучшение геополитических ожиданий, в частности, в отношениях с Западом.

По прогнозам экспертов, российский фондовый рынок продолжит свой рост и в 2017 году. Соответственно, вложение части средств в акции российских компаний без конвертации в иностранную валюту может быть неплохим вариантом инвестирования, отмечают собеседники "РГ".

По словам С.Суверова, западные инвестбанки ожидают роста российских акций по году на 15-20%, но этот рост пойдет уже с более высокой базы. Частным инвесторам, физлицам, желающим собрать свой "портфель" акций, специалисты рекомендуют действовать через ПИФы и профессиональных брокеров.

Что касается вложения в валюты в инвестиционных (сберегательных) целях, то делать это стоит только в случае существенных располагаемых средств, и имея возможность маневрировать периодом вложений, советуют в "ФинЭкспертизе".