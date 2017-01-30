Экспортеры считают оптимальным курс доллара по 65 рублей

30 января. FINMARKET.RU - Промышленным предприятиям, ориентированным на экспорт, сейчас наиболее комфортендоллара на уровне 65 рублей. Такую оценку в беседе с "Известиями" дал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.

Российский экспортно ориентированный бизнес станет одним из бенефициаров решения властей возобновить закупки валюты. На прошлой неделе Минфин анонсировал покупку валюты на дополнительные доходы, возникающие при превышении заложенного в бюджете уровня $40 за баррель нефти (с начала года нефть стабильно стоит дороже $50). Эта мера поддержит отечественные компании, рассчитывают в Минпромторге. Чем слабее курс национальной валюты, тем больше выручки в рублях получают экспортеры.

"Минпромторг поддерживает те меры, которые направлены на повышение стабильности и предсказуемости экономических условий, - заявил "Известиям" Глеб Никитин. - Чрезмерное укрепление рубля несет в себе определенные риски для отечественной промышленности и реализации программ импортозамещения. Оно может привести к снижению конкурентоспособности российского реального сектора, замедлению роста экспорта".

"На сегодня более или менее комфортным для наших экспортно ориентированных предприятий является "коридор" в 60-70 рублей. Оптимальный курс сегодня, подчеркиваю, именно с точки зрения промышленности - в районе 65 рублей", - сказал он.

Уже 1 февраля Банк России может начать закупки валюты для Минфина. В прежние годы действия механизма валютных интервенций Центробанкаоказывался под давлением.

Если и в этот раз рубль в результате интервенций подешевеет, больше всех выиграют предприятия добывающей, оборонной, транспортной, строительной отраслей, считает вице-президент "Деловой России" Николай Остарков. Преимущества появятся и у экспортеров зерна, которые продают рекордный урожай прошлого года.

"Фактически это поддержка не только экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, но и сырьевого экспорта. Это диверсификации экономики не способствует, - объясняет Николай Остарков. - Производители вооружений выиграют, транспортники. При этом важно понимать, что на экспорте они выиграют, а на закупках иностранного оборудования, комплектующих могут проиграть. Для инвестиционных процессов любой компании скорее важен долгосрочный стабильный курс".

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в целом согласен с порядком цифр, названных Минпромторгом. Вместе с тем ослабление рубля до 65 рублей за доллар с нынешних 60, по его мнению, поддержит скорее добывающую отрасль, чем обрабатывающую.