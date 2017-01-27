На нужды Госдумы в 2017 году предусмотрено более 10 млрд рублей

27 января. FINMARKET.RU - На обеспечение деятельности Госдумы в 2017 году предусмотрено 10 млрд 97 млн 161,8 тыс. рублей. Это на 400 млн больше, чем в 2016 году.

Как следует из проекта бюджетной сметы, половина этих средств — 4 млрд 846,5 млн рублей — предназначена для выплаты зарплат депутатам и их помощникам, пишут "Известия". Более 1,6 млрд рублей пойдет на материальное стимулирование гражданских служащих аппарата ГД.

При этом фонд оплаты труда помощников депутатов в избирательных округах вырос на 552 млн 399,8 тыс. рублей. Это произошло в связи с увеличением их количества. Окончательно смета будет утверждена председателем нижней палаты после одобрения Совета Госдумы уже в феврале.

Такое решениеприняла в декабре 2016 года, теперь у каждого парламентария не пять, а семь помощников. Предполагается, что это поможет депутатам в работе с регионами.

Ранее фонд оплаты труда помощников составлял 165 тыс. рублей, каждый депутат сам решал, сколько кому платить.

Еще на 38 млн 345,7 тыс. рублей выросло содержание сотрудников аппарата ГД. Это произошло за счет появления 16 советников руководителей фракций в ГД, по четыре у каждого.

Решение ввести должности советников было принято после встречи президента Владимира Путина с главами фракций. Парламентарии посетовали, что после думских выборов 18 сентября 2016 года в нижнюю палату не прошли их опытные коллеги, что могло ощутимо сказаться на работе фракций. Предполагалось, что экс-депутаты вернутся в Думу, но уже в новом статусе.

На оплату услуг специальных залов для официальных лиц и делегаций в аэропортах и на вокзалах предусмотрено 34,5 млн рублей.

Решение вернуть парламентариям возможность пользоваться спецзалами за бюджетный счет было принято 20 декабря 2016 года. Эта возможность существовала ранее, но была отменена в Думе шестого созыва для экономии средств.

Согласно смете, 350 млн рублей запланировано потратить на проведение экспертно-аналитических и социологических исследований для обеспечения законотворческой деятельности депутатов.

Госдума выделит на финансирование экспертной работы над законопроектами в размере 100 млн рублей в год. Каждая фракция получит 10 млн рублей, а комитеты — 60 млн рублей.