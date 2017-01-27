Число пользователей рунета почти не растет

27 января. FINMARKET.RU - Число пользователей интернета в России перестало расти, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. В 2016 г. хотя бы раз в месяц в сеть выходило 70,4% россиян старше 16 лет – ровно столько же, сколько и в 2015 г., подсчитала компания.

В 2014–2015 гг. аудитория рунета росла "впечатляющими темпами", пишут исследователи: у россиян появилось гораздо больше новой цифровой техники и смартфонов, потому что они стремительно раскупали новую технику, желая избавиться от дешевеющих рублей. Кроме того, в те годы сотовые операторы активно продвигали пакеты с включенным мобильным интернетом, указывает GfK.

Именно мобильная аудитория остается единственным сегментом, который продолжает расти, – в 2016 г. число мобильных пользователей выросло на 12% и достигло 56 млн человек, это почти каждый второй интернет-пользователь в стране.

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) также обнаружил, что интернет-аудитория практически перестала расти: в сентябре – ноябре 2016 г. хотя бы раз в месяц в сеть выходило 68% россиян старше 18 лет, это всего на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее.

По данным Mediascope, в 2016 г. хотя бы раз в месяц интернетом в России пользовалось 86 млн человек старше 12 лет, или 70% населения, за год число таких пользователей выросло на 3%. В этом году показатель вырастет еще примерно на 3%, прогнозирует руководитель интернет-проектов Mediascope Инесса Ишунькина: "Фактически это прекращение роста".

Суточная интернет-аудитория в отличие от ежемесячной продолжает увеличиваться, указывает Ишунькина: "Новые интернет-пользователи в стране не появляются, зато существующие все чаще заходят в, проводят в нем все больше времени и используют все больше устройств". Жители крупных городов, по оценке Mediascope, в среднем в день проводят в сети 237 минут, из них 107 минут – в мобильном интернете и приложениях (пользователи 12–64 лет в городах с населением более 700 000 человек в октябре 2016 г.).

ФОМ подтверждает рост суточной аудитории: если в сентябре – ноябре 2015 г. хотя бы раз в день в сеть выходило 55% взрослых россиян, то в том же периоде 2016 г. – 59%.

Интернет-компании и рекламные агентства говорят, что прекращение роста интернет-аудитории не сказывается на притоке рекламных бюджетов. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первые девять месяцев 2016 г. рекламодатели потратили на продвижение в рунете 96 млрд руб., на 24% больше, чем за девять месяцев 2015 г. За весь 2015 год этот рынок вырос на 15% до 97 млрд руб.