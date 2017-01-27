В Россию начали возвращаться иностранные бренды

27 января. FINMARKET.RU - Массовое бегство иностранных брендов из России, наблюдавшееся два года назад, прекратилось. Наоборот, рынок активно заполняют новые игроки. Однако, предупреждают эксперты, чтобы завоевать покупателей, им придется держать цены, пишет "Российская газета".

В прошлом году в России появилось 55 новых зарубежных марок. Это немногим меньше рекорда 2014 года, когда свои первые магазины в разных регионах страны открыли 68 иностранных ретейлеров. В целом же за последний десяток лет на российский рынок вышло 288 зарубежных торговых марок, свидетельствуют данные международной консалтинговойKnight Frank.

За это время лидерами по стране происхождения стали бренды из Италии, США, Великобритании, Франции и Германии. Но эксперты также отмечают растущую активность брендов из стран постсоветского пространства - Белоруссия, Украина, Армения, Узбекистан. Большинство международных операторов освоение нового для себя российского рынка по понятным причинам начали со столичного региона. Если же говорить о профиле товаров, то еще три года назад лидером был общепит. Однако его вытеснили одежда, обувь и белье. По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, как раз именно на этот сегмент пришлось около половины новых зарубежных брендов, появившихся в России в 2016 году. При этом большая часть - около 60% - это марки среднего ценового сегмента, 10% - премиальные бренды и оставшиеся 30% - массовые дешевые марки.

Несмотря на некоторые позитивные факторы и ожидаемое повышение спроса, "сберегательная модель" покупательского поведения продолжит доминировать, а это значит, что цена будет оставаться определяющим фактором покупки, уверена собеседница "Российской газеты". Понимая это, после двухлетнего периода интенсивного темпа роста цен продавцы одежды, обуви и аксессуаров будут стремиться стабилизировать цены, сохранить в ассортименте позиции с привлекательным предложением, полагает Анна Лебсак-Клейманс.

Значительного повышения цен в этом году, по ее прогнозам, не произойдет. Рост цен до 10-15% вероятен исключительно в категории товаров люкс, особенно на эксклюзивные изделия, коллекции ограниченного тиража или изделия из дорогих материалов.